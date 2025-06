Gestão corporativa transforma administração de condomínios

A gestão de condomínios tem passado por um processo de transformação, adotando práticas comuns ao ambiente corporativo. Essa mudança reflete a necessidade crescente de profissionalização na administração predial, exigindo dos síndicos habilidades em áreas como finanças, direito, tecnologia e liderança. Segundo o SíndicoNet, o perfil do síndico moderno se aproxima ao de um gestor executivo, sendo responsável por decisões estratégicas, alocação de recursos e coordenação de equipes.

A complexidade operacional dos edifícios exige metodologias estruturadas e o uso de ferramentas especializadas. Entre essas soluções, a automação predial tem se destacado por integrar sistemas de climatização, segurança, iluminação e controle de acesso, promovendo eficiência e economia de recursos. Esses sistemas são capazes de operar de forma inteligente, com base em sensores e algoritmos, otimizando a gestão das edificações.

De acordo com dados da Solidseg, soluções como a portaria remota podem gerar uma economia de até 70% nos custos de vigilância, além de aumentar a segurança e o controle de acesso. Essa tendência reflete uma mudança de mentalidade nos condomínios, que passam a enxergar a tecnologia como aliada na gestão.

A chamada gestão avançada de condomínios propõe uma abordagem baseada em planejamento, uso de dados e processos bem definidos. Conforme levantamento publicado pelo Seu Condomínio, falhas na comunicação e na manutenção continuam sendo desafios frequentes, o que reforça a necessidade de ações preventivas e controle estruturado.

Outro ponto relevante é a expansão do mercado de automação. Segundo relatório da Mordor Intelligence, o setor de sistemas de automação predial deve crescer de US$ 201 bilhões em 2024 para US$ 332 bilhões até 2029, com taxa média anual de 10,55%. Esse crescimento reflete o interesse crescente por soluções que ampliem a eficiência operacional em edificações comerciais e residenciais.

Neste novo cenário, o papel do síndico ultrapassa as atividades operacionais e passa a incorporar uma visão estratégica, alinhada aos princípios da governança e à adoção de boas práticas corporativas. A profissionalização na administração condominial é um caminho que tende a gerar resultados mais consistentes, previsíveis e sustentáveis para os empreendimentos residenciais.

