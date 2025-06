Manpower abre 225 vagas para operador(a) de processos

A consultoria de soluções em Recursos Humanos, ManpowerGroup Brasil, que atua em todo o território nacional, está realizando o recrutamento de 225 profissionais para o cargo de operador(a) de processos. As vagas estão distribuídas em seis cidades do país: Jacareí, Suzano e Mauá, em São Paulo; Cidade Ocidental, em Goiás; Cruz Alta, no Rio Grande do Sul e Uberlândia, em Minas Gerais.

As atribuições e responsabilidades podem variar conforme a região e, em geral, incluem apoiar as atividades da área produtiva. Outras responsabilidades podem ser atribuídas, como: seguir as normas regulamentadoras, manobrar válvulas, auxiliar na carga e descarga, realizar a coleta de amostras e o monitoramento de instrumentos em campo, efetuar a limpeza de equipamentos, envasar produtos e assegurar o cumprimento da programação diária de produção, garantindo as quantidades e a qualidade previamente estabelecidas, além de seguir rigorosamente as orientações de segurança exigidas pela instrução de trabalho.

Para concorrer às vagas, é necessário ter Ensino Médio completo e experiência na área de produção, mas dependendo da posição, essa experiência pode ser um requisito obrigatório ou um diferencial. Além disso, outros critérios podem ser exigidos, como participação em brigada de emergência, operação de empilhadeira, conhecimento das normas regulamentadoras, cursos PAOP e MOPP, informática básica e formação Técnica em Química.



Entre os benefícios oferecidos aos colaboradores estão vale-transporte e refeitório no local.

Os profissionais interessados podem realizar o cadastro, até o dia 9 de junho, por meio do link: https://forms.office.com/r/VX7QYgEpLb.

Para outras oportunidades de emprego, basta acessar o portal de vagas e conferir todas as opções disponíveis: https://vagas.manpowergroup.com.br/.

