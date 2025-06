EDC Group celebra 15 anos com meta de R$ 70M em faturamento

A EDC Group, multinacional focada em consultoria e outsourcing de RH, completa 15 anos de atuação com crescimento expressivo. De um faturamento de R$ 5 milhões em 2010, ano de sua fundação, a empresa alcançou R$ 35 milhões em 2022. A expectativa é atingir R$ 42 milhões ainda em 2025 e chegar a R$ 70 milhões em 2028, refletindo a expansão das operações.

A companhia, que oferece serviços de outsourcing especializado, mão de obra temporária, hunting, BPO e projetos especiais, admitiu mais de 2.755 pessoas diretamente desde a sua fundação. Hoje, conta com mais de 300 colaboradores que atendem diversas empresas em toda a América Latina e nos Estados Unidos, como Mann Hummel, Mercedes-Benz, John Deere, Atlas Schindler, ZF, IVECO entre outros.

De acordo com Daniel Campos Neto, CEO da EDC Group, a companhia mantém como base de sua cultura a crença de que o emprego é a principal ferramenta de transformação social, com o direcionamento guiando-a em todas as suas decisões estratégicas, desde a expansão internacional até as ações sociais e práticas de gestão de pessoas.

“Trabalhar é mais do que gerar renda — é recuperar a dignidade, criar perspectivas e promover a mobilidade social. Por isso, nos empenhamos todos os dias para conectar pessoas e empresas com ética, transparência e responsabilidade. Nosso compromisso é unir talentos a projetos que façam sentido para ambas as partes, contribuindo com a evolução do funcionário e os objetivos das companhias”, afirma o CEO.

Diversidade com metas concretas

Nos últimos anos, a empresa tem realizado ações consistentes de diversidade e inclusão. Internamente, a equipe é majoritariamente feminina, com 80% das posições de liderança ocupadas por mulheres. No entanto, o desafio ainda está em aumentar a presença feminina entre os profissionais alocados em clientes, devido ao perfil das vagas, tradicionalmente masculinas.

Para isso, foi estabelecida a meta de aumentar em 1% ao ano a presença de mulheres nas contratações externas, com atualização semestral. Em 2020, apenas 19% dos contratados eram mulheres. Em 2024, o índice mais que dobrou, atingindo 37%, demonstrando o impacto de políticas afirmativas e iniciativas internas.

O recorte racial também revela avanços: em 2020, 72% dos contratados eram brancos, 25% pardos e 3% pretos. Já em 2024, a distribuição passou para 47% pardos, 37% brancos e 14% pretos. “Promover a equidade racial e de gênero não é apenas uma responsabilidade social, mas também uma estratégia de negócio. Diversidade gera inovação, melhora o clima organizacional e amplia nossa capacidade de entender diferentes públicos”, afirma Bruna Paleari, Gerente de RH da EDC Group.

Os esforços da empresa estão em sintonia com tendências globais. De acordo com um levantamento da McKinsey, em 2015, as companhias no quartil superior de representatividade de mulheres em equipes executivas eram 15% mais propensas a apresentar melhor desempenho financeiro quando comparadas aos seus pares no quartil inferior. Em 2023, esse número saltou para 39%. “Quando equipes têm diferentes perspectivas, elas conseguem abordar problemas de forma mais ampla, gerando soluções que atendem a mercados mais diversificados,” complementa a executiva.

Cultura, impacto social e certificações

A EDC Group também acredita que seu papel vai além do ambiente corporativo. Desde 2018, a empresa tem patrocinado mais de 15 projetos sociais em áreas como esporte, arte, cultura e educação. As iniciativas beneficiaram idosos, pessoas com deficiência, jovens e crianças de baixa renda, além de democratizar o acesso à cultura.

Entre os projetos apoiados pela companhia, destacam-se a iniciativa Inclusão Lado a Lado, do Instituto Olga Kos, que promove a inclusão social de jovens e adultos com e sem deficiência, e o projeto Fazendo Arte, que incentiva o desenvolvimento artístico de crianças e adolescentes com deficiência. A EDC também apoiou diversos espaços culturais, como Bourbon Street, Teatro Renaissance, Teatro Nair Bello e, atualmente, Teatro Claro SP e Teatro UOL, visando fomentar a produção cultural e facilitar o financiamento de projetos por meio de incentivos fiscais.

"Nosso impacto vai além do número de contratações ou crescimento do faturamento. Nós nos orgulhamos de impulsionar transformações reais na vida das pessoas e comunidades. É isso que dá sentido à nossa existência como empresa", comenta o CEO.

Além disso, a companhia conta com diversas certificações e selos de gestão: a EDC é certificada pelas ISO 9001 (qualidade), 14001 (meio ambiente) e 37001 (antissuborno), além de possuir o selo Ecovadis, reconhecido internacionalmente em sustentabilidade e responsabilidade corporativa.

“Essas conquistas não apenas validam a solidez dos processos internos, mas também fortalecem a confiança dos clientes, parceiros e colaboradores. Nós trabalhamos com padrões elevados porque acreditamos que a ética, a transparência e o respeito ao meio ambiente são inegociáveis. São esses pilares que sustentam nosso crescimento e reputação no mercado”, explica o executivo.

Marca empregadora com práticas inovadoras

Atualmente com mais de 300 colaboradores, a organização investe fortemente na construção de um ambiente de trabalho saudável e motivador. A implementação da plataforma Feedz, por exemplo, trouxe avanços significativos em gestão de desempenho, comunicação, pesquisa de clima, termômetro de humor e gamificação do engajamento dos colaboradores.

Outras iniciativas reforçam o compromisso com o bem-estar do time, como o programa de bonificação por boas ideias e indicações, licenças estendidas de maternidade, paternidade e luto pet, além do day off no aniversário. Essas ações posicionam a empresa como uma marca empregadora conectada às necessidades dos colaboradores.

“Valorizamos cada pessoa que compõe nossa equipe. Acreditamos que cuidar de quem cuida é o primeiro passo para um negócio sustentável e próspero. Celebrar 15 anos com esse time, com toda certeza, é o maior motivo de orgulho que poderíamos ter”, conclui o CEO.

Website: https://www.edcgroup.com.br/