IGR Guimarães Rosa lança plataforma Destinos Inteligentes

Com grande participação de autoridades, gestores públicos e representantes do trade turístico, a cidade de Curvelo (MG) sediou o 1º Seminário de Conselhos Municipais de Turismo da IGR Guimarães Rosa, no último dia 15 de maio de 2025 — evento que marcou o lançamento oficial da plataforma Destinos Inteligentes para as 12 cidades que compõem a instância.

A iniciativa insere a oferta turística da IGR Guimarães Rosa no mundo digital, com a implantação de uma plataforma que inclui aplicativo e site personalizados, integrando atrativos, eventos, estabelecimentos, hospedagem, gastronomia, serviços e roteiros acessíveis de cada cidade da região.

Participaram da solenidade (vídeo-YouTube):

Greyce Elias, Deputada Federal por Minas Gerais





Leônidas Oliveira, Secretário de Estado de Cultura e Turismo de MG





Luiz Paulo Glória Guimarães, Prefeito de Curvelo





Emersomm Danezzi, Prefeito de Inimutaba e Presidente da IGR





Marco André Malaquias, Gestor da IGR Guimarães Rosa





Edimar Martins, CEO da plataforma Destinos Inteligentes



Doze cidades mineiras foram oficialmente integradas à plataforma: Araçaí, Buritizeiro, Corinto, Curvelo, Felixlândia, Ibiaí, Inimutaba, Morro da Garça, Pirapora, Ponto Chique, Presidente Juscelino e Santo Hipólito.

“É com muito orgulho que a IGR Guimarães Rosa se torna a 1ª instância de governança de Minas Gerais a adotar oficialmente a plataforma Destinos Inteligentes. Isso representa um passo estratégico para nossa organização e para a valorização do turismo regional. Agradeço imensamente a parceria com a equipe da plataforma e aos municípios que acreditam no potencial da nossa região”, celebra Marco André Malaquias, Gestor da IGR Guimarães Rosa.

“Essa plataforma é inovadora, pois integra num só lugar atrativos, rotas, gastronomia, hospedagem, eventos, além de promover inclusão e acessibilidade. Isso fortalece o turismo como vetor de desenvolvimento local. A região Guimarães Rosa está de parabéns”— afirma Greyce Elias, Deputada Federal por MG.

“A Destinos Inteligentes se consolida como uma ferramenta de gestão e promoção turística em todo o país. Estar ao lado da IGR Guimarães Rosa neste momento é muito simbólico. Já estamos presentes em seis estados brasileiros, com mais de 80 cidades integradas — e seguimos crescendo”— comemora Edimar Martins, CEO da Destinos Inteligentes

Números significativos

A plataforma já estreia na IGR com resultados expressivos:

95 atrativos turísticos

74 estabelecimentos de alimentação

46 meios de hospedagem

83 comércios locais

60 serviços diversos

74 itens de infraestrutura

16 eventos cadastrados



Além das doze cidades da IGR, municípios como Caldas e Grão Mogol, que já fazem parte da plataforma, também integram a expansão da Destinos Inteligentes em Minas Gerais.

Depoimentos dos gestores municipais destacam avanço regional

Durante o seminário, diversos gestores saudaram a chegada da plataforma como uma oportunidade de estruturação, promoção e visibilidade para o turismo regional:

“Buritizeiro agora tem uma vitrine viva, digital e integrada ao mapa turístico de Minas e do Brasil. Isso valoriza nosso território e nosso povo”— diz Rila Barbosa, Gestora de Turismo de Buritizeiro.

“Com essa ferramenta, conseguimos mostrar ao visitante tudo que Presidente Juscelino tem a oferecer. E isso nos organiza internamente também”— destaca Simone Barbosa, Secretária de Turismo de Presidente Juscelino.

“Ponto Chique vive uma nova fase com essa plataforma. Ela permite promover nosso potencial turístico e apoiar nossos empreendedores”— afirma Fabiane Santos, Secretária de Cultura e Turismo de Ponto Chique.

Reconhecimento nacional e cobertura de imprensa

O evento teve ampla cobertura da mídia regional e nacional, com reportagens veiculadas nos telejornais da Globo (MGTV) e TV Record (vídeos - YouTube), além de matérias publicadas nos portais O Globo, Tribuna Popular, Mundo do Marketing, Comunique-se, Por dentro de Minas e Diário Carioca.

A plataforma Destinos Inteligentes é uma GovTech voltada à transformação digital do turismo, oferecendo soluções gratuitas e personalizadas para prefeituras, consórcios e instâncias regionais, com foco em gestão de dados, inclusão, planejamento e promoção turística. Os acessos ao website e o aplicativo da IGR de Guimarães Rosa são gratuitos e podem ser feitos pelo link.

Website: https://www.destinosinteligentes.tur.br/qrcode/mg/igrguimaraesrosa/index.html