A Lenovo e a Universidade de Bellevue firmam parceria para oferecer formação em cadeia de suprimentos e logística, promovendo “tecnologia mais inteligente para todos”

A Lenovo, potência global em tecnologia, reconhecida entre as 10 melhores no Gartner Supply Chain Top 25, e a Universidade de Bellevue, uma das melhores universidadesàdistância do país, estão se unindo para desenvolver a próxima geração de profissionais da cadeia de suprimentos.

“Acreditamos que incorporar a experiência prática da cadeia de suprimentos global diretamente ao currículo educacional é, sem dúvida, a melhor forma de capacitar a força de trabalho do futuro”, afirmou Ben Massie, vice-presidente de Cadeia de Suprimentos Global da Lenovo. “Ao unirmos forças com a Bellevue, conseguimos atrair os talentos certos utilizando a tecnologia adequada e avançar em nossa missão de tornar a ‘tecnologia mais inteligente para todos’ uma realidade”.

Como instituição de ensino superior preferida para colaborar com a Lenovo na oferta de aprendizado de curto prazo em cadeia de suprimentos, a Bellevue aproveitará a ampla experiência da Lenovo nesse setor para beneficiar sua rede diversificada de alunos e parceiros corporativos.

Massie continuou: “Com uma rede de mais de 30 unidades de fabricação em nove mercados, a cadeia de suprimentos da Lenovo é uma de nossas principais fortalezas. Ao integrar estudos de caso e insights reais ao currículo, buscamos capacitar os estudantes com as habilidades necessárias para prosperar em um ambiente de trabalho complexo e dinâmico. A parceria com a Universidade Bellevue, que tem um histórico sólido de colaboração com organizações, nos permite compartilhar nosso conhecimento e, juntos, formar os especialistas em cadeia de suprimentos do futuro”.

Segundo um relatório da McKinsey & Company de 2024, a escassez de talentos, especialmente talentos digitais, continua a dificultar os esforços de transformação da cadeia de suprimentos das empresas. 90% das empresas pesquisadas no relatório afirmaram não ter talentos suficientes para atingir suas metas de digitalização.

Agora, os indivíduos que se inscreverem no programa Supply Chain Operations & Project Management Certificate of Completion (Certificado de Conclusão em Operações da Cadeia de Suprimentos e Gerenciamento de Projetos) podem adquirir habilidades muito procuradas por meio de dois cursos de três créditos – Gerenciamento de Operações da Cadeia de Suprimentos e Lean Six Sigma Green Belt Avançado. Os cursos de nível de mestrado podem ser realizados simultaneamente, permitindo que os alunos concluam o certificado de conclusão em menos de oito meses.

“Com um foco profundo no planejamento do crescimento profissional dos colaboradores, estamos especialmente qualificados para ajudar os alunos adultos, e os empregadores com os quais fazemos parceria, a desenvolver ou redirecionar as habilidades de sua força de trabalho na cadeia de suprimentos”, afirmou o Dr. Rich Lombardo, diretor-executivo da Workforce Skills Academy da Universidade de Bellevue. “Trabalhando juntos, podemos garantir que a próxima geração tenha as habilidades e o conhecimento necessários para lidar com as complexidades sempre presentes nas cadeias de suprimentos globais”.

A liderança global da Lenovo em cadeia de suprimentos oferece um recurso único para estudantes e profissionais compreenderem como a diversificação das operações de fabricação e dos recursos da cadeia de suprimentos ajuda as empresas a prosperar durante períodos imprevisíveis, um campo comprovado e real para os estudantes aplicarem seus conhecimentos. A Lenovo também implanta soluções originais de IA em suas próprias operações, prioriza a sustentabilidade e é pioneira em ofertas essenciais e completas de cibersegurança.

O Dr. Lombardo acrescentou que aqueles que concluírem o programa Bellevue-Lenovo receberão dois crachás digitais, um certificado de conclusão e seis horas de crédito de nível de pós-graduação transferíveis para um mestrado.

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência tecnológica mundial com receita de US$ 69 bilhões, classificada em 248º lugar na Fortune Global 500, e que atende milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Focada em uma visão ousada para fornecer Tecnologia mais inteligente para todos, a Lenovo construiu seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo com um portfólio completo de dispositivos habilitados para IA, prontos para IA e otimizados para IA (PCs, estações de trabalho, smartphones, tablets), infraestrutura (servidor, armazenamento, borda, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), software, soluções e serviços. O investimento contínuo da Lenovo em inovações que mudam o mundo está edificando um futuro mais equitativo, confiável e inteligente para todos, em todos os lugares. A Lenovo está listada na bolsa de valores de Hong Kong como Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com e leia as últimas notícias em nosso StoryHub.

Sobre a Workforce Skills Academy da Universidade de Bellevue

Por meio da Workforce Skills Academy, a Universidade de Bellevue capacita organizações a transformar sua força de trabalho com estratégias inovadoras de desenvolvimento profissional, consultoria e suporte para avaliações, soluções personalizadas de financiamento e ofertas alinhadas às necessidades do setor.

A Workforce Skills Academy tem suas origens na Universidade de Bellevue, uma universidade sem fins lucrativos fundada em 1966, que já formou mais de 70.000 alunos em todo o mundo. A instituição é reconhecida nacionalmente por preparar seus estudantes para o sucesso ao longo da vida, com conhecimentos e competências alinhados às demandas do mercado, ao mesmo tempo em que promove o acesso ampliado ao ensino superior. Frequentemente classificada entre as melhores universidades do país para estudantes militares e de fácil acesso, a Universidade de Bellevue atende alunos presencialmente em seu campus principal, localizado em Bellevue, Nebraska, e também oferece ensinoàdistância, com mais de 85 programas de graduação desenvolvidos especialmente para adultos que trabalham. A Universidade de Bellevue é credenciada pela Higher Learning Commission (hlcommission.org).

