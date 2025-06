Monitoramento ativo de riscos financeiros evita prejuízos

O monitoramento de riscos financeiros de uma empresa é um processo contínuo e sistemático para compreender e mitigar as ameaças que podem impactar a estabilidade do negócio. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) considera a inadimplência de clientes um dos riscos financeiros de uma empresa, e orienta sobre a elaboração de um plano de cadastro, crédito e cobrança.

Nesse contexto, o monitoramento de riscos financeiros é uma ferramenta necessária para entender a capacidade de pagamento dos clientes e parceiros de uma empresa. A prática envolve a análise contínua de indicadores e outras informações para identificar potenciais dificuldades dessas empresas em honrar seus compromissos.

Francisco Gomes, CEO da Fairfield, empresa especializada em soluções de proteção e inteligência financeira, aponta a realidade das relações de negócios no contexto business-to-business (B2B, ou de empresa para empresa, em português).

“As empresas concedem crédito a clientes diariamente em um mundo dinâmico e repleto de desafios. Muitas vezes arriscam em conceder crédito a clientes que não possuem relacionamento ou então deixam de vender e realizar bons negócios visando evitar inadimplência”, relata o empresário.

Para Broering Gomes, há uma relação entre os diferentes tipos de risco financeiro. “O risco de crédito está intrinsecamente ligado ao risco de mercado e consequentemente à liquidez. Ou seja, deixar de ofertar crédito faz com que a empresa diminua o seu espaço no mercado e consequentemente deixe de ter liquidez para honrar seus compromissos financeiros”.

No entanto, o especialista pondera que, arriscar relações comerciais sem saber ao certo como e se poderá receber segue o mesmo princípio. Segundo ele, um eventual default também pode levar à falta de liquidez e consequentemente à falência.

Um levantamento da Serasa Experian apontou que, em dezembro de 2024, havia 6,9 milhões de empresas inadimplentes no país. Apesar do elevado número de empresas em atividade no Brasil, 23,2 milhões, de acordo com o Mapa de empresas do Governo Federal, quase 1% fechou ainda no primeiro quadrimestre de 2025.

Alternativa para monitoramento contínuo de riscos

Francisco esclarece que para uma empresa estruturar seus processos de monitoramento contínuo de riscos é necessário que ela tenha um método claro e definido para a concessão e gestão de crédito, além do acesso a informações estratégicas.

“O primeiro passo é uma esteira de crédito bem montada, com diretrizes específicas para o seu mercado de atuação. Apoiar decisões em informações de terceiros, principalmente para empresas que não possuem relacionamento ou para riscos muito concentrados, também é fundamental”, indica o empresário.

O especialista destaca ainda a importância de acompanhar indicadores como pontualidade de pagamento, histórico financeiro, tempo de mercado e capacidade financeira para honrar compromissos no curto e médio prazo, para uma boa gestão de riscos.

De acordo com o CEO da Fairfield, a empresa desenvolveu - em parceria com a seguradora de crédito global COFACE - uma plataforma online para análise e monitoramento de crédito B2B denominada 4SCORE. “Conseguimos exclusividade para interagir com o banco de dados, antes restrito a segurados com apólice contratada, e criamos uma ferramenta que utiliza esta mesma fonte de informações”.

Segundo Francisco Gomes, a 4SCORE surgiu a partir da percepção de que, mesmo durante a fase de tomada de decisão quanto à aquisição de uma apólice de seguro de crédito, as empresas precisam ter acesso a informações fiéis do comportamento financeiro dos seus clientes e prospecções.

A plataforma possibilita às empresas, em tempo real, obter a avaliação do comportamento de seus clientes, obtendo informações processadas por analistas de crédito com amplo conhecimento do risco em operar com todo tipo de cliente, mesmo sediado em qualquer parte do mundo, em busca de proporcionar maior segurança e credibilidade na tomada de decisão.

“Os relatórios apresentados pela 4SCORE permitem o monitoramento contínuo da posição financeira do cliente em conjunto com uma opinião de crédito processada por analistas de uma das maiores seguradoras do mundo. A ferramenta permite integração com API's para dar ainda mais velocidade na esteira operacional e comercial, buscando ser um aliado estratégico no crescimento sustentável das empresas”.

