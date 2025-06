Dole promove parcerias público-privadas para ampliar o acesso a serviços essenciais para trabalhadores agrícolas

A Dole (NYSE: DOLE) anunciou hoje a assinatura de novos acordos público-privados voltadosàexpansão de seus premiados Centros de Informação e Bem-Estar (IWCs). Essa iniciativa pioneira, desenvolvida pela própria Dole, leva serviços públicos e privados essenciais diretamente ao local de trabalho, contribuindo para melhorar significativamente a qualidade de vida dos trabalhadores agrícolas em regiões rurais da Costa Rica.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250602783774/pt/

A panel discussion was held to discuss Public-Private Partnerships among business representatives and public organizations, including the CCSS (Costa Rican Social Security System) Financial Director, Gustavo Picado (second from left).

O anúncio foi feito durante o fórum “Centros de informação e bem-estar: parcerias público-privadas que melhoram vidas”, organizado pela Dole Fresh Fruit. Durante o evento, a Dole assinou memorandos de entendimento com duas instituições nacionais importantes — a Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) e o Banco Popular — reforçando ainda mais seu compromisso com o desenvolvimento inclusivo e o acesso equitativo aos serviços.

Lançado em 2020, o modelo IWC da Dole redefiniu a maneira como os trabalhadores rurais têm acesso a cuidados de saúde, segurança social, educação e ferramentas financeiras. Ao integrar esses serviços essenciais diretamente no local de trabalho, os IWC eliminam grandes barreiras, tais como a distância, o custo e o tempo. Atualmente, os IWCs beneficiam diretamente mais de 3.300 pessoas em quatro fazendas de abacaxi da Dole: Santa Fe, El Bosque, La Virgen e Muelle, graçasàcolaboração de 38 parceiros dos setores público e privado.

Os novos acordos com a CCSS e o Banco Popular, dois pilares da infraestrutura pública da Costa Rica, sinalizam uma expansão da rede IWC:

CCSS (Caja Costarricense de Seguro Social): como provedor universal de saúde pública e seguro social da Costa Rica, a CCSS desempenha um papel central na oferta de proteção médica e social em todo o país.

Banco Popular: um banco estatal com uma missão social voltada para inclusão financeira e desenvolvimento comunitário, atende populações trabalhadoras e empreendimentos de base em todo o país.

Ao formalizarem seu envolvimento, essas instituições se comprometeram a aprofundar sua participação na rede IWC, ampliando o acesso a soluções equitativas que garantam os direitos dos cidadãos e promovam o bem-estar a longo prazo.

“Este é um exemplo concreto de como as parcerias público-privadas podem reduzir desigualdades e gerar bem-estar real”, afirmou Rudy Amador, vice-presidente regional de Responsabilidade Social, Sustentabilidade e Comunicação da Dole Fresh Fruit. “A coordenação interinstitucional tem sido fundamental para tornar os Centros de Informação e Bem-Estar um motor poderoso de inclusão”.

O fórum reuniu líderes do governo nacional, executivos de negócios e instituições internacionais para refletir sobre o sucesso e a escalabilidade do modelo IWC. A Fundação Aliarse, uma ONG costarriquenha especializada em parcerias intersetoriais, apresentou um estudo de caso durante o evento, seguido por um painel de discussão destacando os benefícios sociais e econômicos dos modelos de desenvolvimento colaborativo.

Em 2022, o programa IWC recebeu o Grande Prêmio de Responsabilidade Social em Ação da Câmara de Comércio Costarriquenha-Americana (AMCHAM), em reconhecimentoàsua inovação e impacto mensurável.

Até o momento, o programa IWC já alcançou 14.947 indivíduos, com planos de expansão contínua nos próximos anos. A iniciativa está cada vez mais sendo reconhecida como um modelo replicável para o desenvolvimento sustentável.

O evento foi encerrado com um chamado coletivoàação: quando o setor público, a iniciativa privada e a sociedade civil trabalham juntos com propósito, o resultado é uma sociedade mais justa e conectada — na qual o acesso a serviços essenciais não é um privilégio, mas sim um direito garantido.

Sobre a Dole Food Company

A Dole Food Company, integrante da Dole plc, está entre as maiores produtoras e distribuidoras globais de frutas e vegetais frescos de alta qualidade. Líder do setor em diversas categorias de produtos, a Dole também se destaca por seu compromisso com a educação nutricional. Para informações adicionais, acesse www.dole.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250602783774/pt/

Assessoria de Mídia:

William Goldfield

818-292-0548

william.goldfield@dole.com