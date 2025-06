Evento gratuito em Brasília reúne ecossistema empreendedor

O Summit Aliança Empreendedora – Uma Breve História do Futuro do Empreendedorismo – acontece entre os dias 3 e 5 de junho, em Brasília. As atividades são gratuitas e trazem oportunidades de desenvolvimento técnico e prático para impulsionar todo esse ecossistema. O novo formato do evento, que celebra os 20 anos de atuação da organização, reúne especialistas, autoridades governamentais, líderes e microempreendedores para discutir o futuro dos pequenos negócios. O evento é dividido em dois momentos, o Encontro Nacional de Microempreendedores e o Fórum Brasileiro de Microempreendedorismo.

As atividades do primeiro dia (3) são voltadas aos microempreendedores presentes, com palestras e atividades de formação. A cerimônia de abertura — “Vozes do empreendedorismo” — traz o depoimento de alguns empreendedores com suas jornadas e conteúdos voltados para o dia a dia dos negócios. Na sequência, o painel reúne esses perfis para uma discussão — “20 anos em movimento. E agora?”, onde irá apresentar um panorama das últimas duas décadas e projetar os desafios e oportunidades do cenário nacional, encerrando com a palestra da empreendedora e chef de cozinha Carmen Virgínia. No período da tarde, os workshops e as arenas de conhecimento abordam temas cruciais para o pequeno empresário, incluindo "Cuidar do seu Negócio sem Esquecer de Si", "Microcrédito", "Conexões de Valor", "Gestão Financeira para Mulheres Empreendedoras", "Cuidados com o Dinheiro e a Mente" e "Moda e Empreendedorismo".

“O Summit é a combinação dos nossos dois principais eventos. Esse ano nós trouxemos a celebração para Brasília para estar mais próximos de quem pode apoiar institucionalmente e fomentar o ecossistema empreendedor do Brasil de forma estrutural”, explica Lina Useche, cofundadora e head de relações institucionais da Aliança Empreendedora. “O nosso objetivo segue sendo o mesmo, desde a fundação: fomentar e promover a inclusão econômica do microempreendedor, especialmente aqueles da base da pirâmide. E o Fórum tem esse objetivo, de aproximar o ecossistema de quem tem o poder de decisão de políticas, assim, faz todo o sentido que o evento aconteça em Brasília”, enfatiza Lina.

O Summit segue a programação no dia 4, quando o Fórum Brasileiro de Microempreendedorismo reúne especialistas, autoridades e empreendedores para diversas atividades que visam estimular discussões e o desenvolvimento do setor. Alguns destaques dessa programação são a palestra “Diagnóstico da Pobreza no Brasil”, que será conduzida por Laura Muller e irá contextualizar os desafios socioeconômicos e o papel fundamental do empreendedorismo como ferramenta de inclusão e superação da pobreza.

Outra atividade que volta os olhos à realidade de grupos vulneráveis é o painel “Inclusão Socioeconômica Eficaz”, em que serão apresentadas estratégias e modelos de sucesso para promoção destes grupos, destacando também a importância do apoio para que o empreendedorismo seja uma ferramenta de transformação e desenvolvimento sustentável. No período da tarde, a delegação — formada por um grupo de especialistas e empreendedores convidados — se divide para visitas e reuniões nos ministérios do Trabalho e Emprego, do Desenvolvimento Social, do Empreendedorismo e Micro Empresa e da Empresa de Pequeno Porte.



Para encerrar a programação do Fórum

O último dia do Summit conta com a Sessão de Encerramento: “Transformando Realidades: O Poder do Ecossistema Empreendedor”. O momento prevê apresentação dos resultados das discussões realizadas tanto no Encontro Nacional de Microempreendedores, como no Fórum Brasileiro de Microempreendedorismo e nas visitas aos ministérios. A proposta é encerrar o Summit com uma discussão aprofundada sobre como a colaboração entre diversos atores — governo, setor privado, terceiro setor e os próprios empreendedores — é fundamental para criar um ambiente fértil para o crescimento dos pequenos negócios.

O evento é uma iniciativa da Aliança Empreendedora e do Programa Empreender 360, em parceria com Instituto Assaí, Fundação Arymax, Coca-Cola Brasil, Fundação Grupo Volkswagen, Instituto Lojas Renner, Itaipu Binacional, Mercado Pago e Caixa Econômica. Para se inscrever e conferir mais detalhes da programação, basta acessar o site do evento.

Serviço:

Summit Aliança Empreendedora – Uma Breve História do Futuro do Empreendedorismo

Data: entre 3 e 5 de junho

Local: Espaço Unique Palace St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 CJ 42 - Brasília, DF

Horário: 9h às 18h

Inscrições gratuitas aqui.

Sobre a Aliança Empreendedora

A Aliança Empreendedora acredita que todas e todos os brasileiros podem empreender de forma digna e justa, e sabe que o empreendedorismo é uma poderosa ferramenta de desenvolvimento econômico e social. Em 20 anos já apoiou mais de 250 mil microempreendedores. Reconhecida nacionalmente, em 2023 recebeu o Prêmio de Melhor ONG de Geração de Renda do Brasil, reforçando seu compromisso com o fortalecimento econômico de quem empreende nas comunidades e periferias brasileiras. Por meio de capacitações e apoios gratuitos, a Aliança atua ao lado de microempreendedores formais e informais, promovendo inclusão e desenvolvimento socioeconômico.

Essa atuação é realizada em parceria com empresas, governos, organizações da sociedade civil e todos os interessados na causa do empreendedorismo inclusivo. Para saber mais sobre a organização e seus projetos, basta acessar: www.aliancaempreendedora.org. br .

Website: http://www.aliancaempreendedora.org.br