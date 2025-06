Bio Ritmo adquire a Edge em Santana, Zona Norte de São Paulo

A Bio Ritmo, rede de academias premium do Grupo Smart Fit, anuncia a aquisição da academia Edge, localizada em Santana, Zona Norte de São Paulo. A movimentação faz parte do projeto de expansão da marca, que já soma mais de 30 academias no Brasil e América Latina, e reafirma seu compromisso em ampliar o acesso a novas experiências de alto padrão e bem-estar.

Nesta primeira fase, a unidade seguirá operando normalmente, preservando a grade de aulas, estrutura física e colaboradores. A única mudança será a atualização da identidade visual do espaço, prevista para dia 22 de maio. Júlia Michelin, diretora de operações da Bio Ritmo, comemora mais uma virada de bandeira, que está dentro de um projeto de expansão da marca premium do Grupo Smart Fit.



“Queremos que os novos alunos encontrem a mesma qualidade e acolhimento que já são a nossa marca registrada. Manteremos intacta a rotina de treinamentos e o atendimento da Edge em Santana”, afirma Júlia.

Com essa aquisição, a unidade de Santana soma-se à já existente academia no Santana Parque Shopping, fortalecendo ainda mais a presença da Bio Ritmo na Zona Norte. A crescente demanda por serviços de bem-estar e a busca por experiências personalizadas têm guiado a estratégia de expansão da rede, fundada em 1996 e reconhecida pela oferta de estúdios exclusivos, programas individualizados e atendimento premium.

“Esta fase de expansão da Bio Ritmo, que abrange a recente aquisição da Edge em Santana, reflete nosso compromisso com um crescimento sólido e sustentável. Queremos consolidar um ecossistema integrado premium de bem-estar, onde cada estúdio, aula e atendimento individualizado potencializem a qualidade de vida de nossos clientes”, conclui a executiva.

Website: https://www.bioritmo.com.br/