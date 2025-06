Inova Talentos Teuto oferece apoio nas carreiras no setor farmacêutico

Em um mercado cada vez mais competitivo, a conexão entre academia e indústria é importante para impulsionar a inovação e o desenvolvimento. No Laboratório Teuto, o Programa Inova Talentos transforma essa integração em um projeto por meio da parceria com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

O Inova Talentos pretende recrutar pessoas por meio de bolsas de pesquisa para atuar em projetos estratégicos em empresas. No Teuto, dois projetos estão em andamento: um focado no desenvolvimento farmacotécnico e analítico e outro voltado para sustentabilidade ambiental, com pesquisas sobre tratamento de efluentes e degradação de antibióticos.

No mês de maio, representantes do Laboratório Teuto, IEL e do CNPq se reuniram para avaliar os avanços do programa. Segundo José Tiago de Sousa, coordenador de Desenvolvimento Farmacotécnico do Teuto e um dos idealizadores do programa na empresa, o encontro serviu para avaliar o que foi feito e programar os próximos passos. “No desenvolvimento de medicamentos, temos projetos desde 2022 e pudemos mostrar os avanços ano a ano. Já no projeto ambiental, ainda em fase inicial, os dados demonstram os próximos passos”, explica.

O projeto ambiental conta com a participação de Osmar Vieira da Silva (mestre em Ciências Farmacêuticas) e Rafael Ravagnani da Costa (graduando em Farmácia), bolsistas do Inova Talentos, além da orientação de um professor doutor da Universidade Evangélica de Goiás (UniEvangélica). Já a pesquisa sobre desenvolvimento de novos medicamentos é liderada pelo doutor em Química Wanderson Souza, também bolsista do programa.

Especialista em Desenvolvimento Industrial no IEL nacional, Edinaldo Rodrigues reforça a importância do programa para a integração entre academia e indústria. “O evento é importante porque fazemos um acompanhamento de como está o andamento dos projetos. O Teuto tem um ganho ao trazer esses especialistas da academia, que aplicam seus conhecimentos em projetos”, afirma. Edinaldo aponta ainda que esses indicadores incentivam a empresa a contratar mais bolsistas e desenvolver novos projetos. “É justamente o nosso propósito”, reforça.

Com um cenário universitário forte e um importante polo industrial, Anápolis é ambiente propício para iniciativas como o Inova Talentos. Aline Chianca, analista de Ciência e Tecnologia na Coordenação de Propriedade Intelectual, Negociação e Prospecção de Parcerias (COPNP), ressalta que o Inova Talentos é uma porta de entrada para o futuro.

“Para o CNPq, é fundamental conhecer as pessoas envolvidas e como os projetos são operacionalizados. Esta foi uma oportunidade única de acompanhar bolsistas e tutores, conforme o plano de trabalho estabelecido”, afirmou.