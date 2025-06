EdTech canadense prepara brasileiros para o ensino global

A Rosedale International Education (RIE), provedora de soluções curriculares internacionais baseadas em nuvem, está formando jovens do ensino médio brasileiro aptos a ingressar em universidades de primeira linha por meio do diploma OSSD (Ontario Secondary School Diploma). Este diploma, conferido pela Rosedale Global High School, é chancelado pelo governo canadense e é reconhecido como uma das melhores certificações internacionais de ensino médio global, de acordo com o PISA (Programme for International Student Assessment), que avalia a qualidade do currículo e metodologia de ensino.

Administrada pela RIE, a Rosedale Global High School é uma escola de ensino médio independente no Canadá, com mais de 95 escolas parceiras em 17 países. A chegada oficial da instituição ao Brasil ocorreu na edição deste ano da Bett Brasil, o maior evento de educação da América Latina, realizado no final de abril em São Paulo. No evento, a empresa apresentou seus modelos de educação internacional a escolas de ensino médio, buscando que mais instituições locais ofereçam aos seus alunos programas que auxiliem no desenvolvimento de competências e habilidades globais.

A estudante Nicole Bassanesi, aluna da See-Saw, instituição de ensino bilíngue em São Paulo que oferece o currículo internacional completo, obteve o certificado OSSD e garantiu uma vaga na Universidade de Toronto, no Canadá, com bolsa de estudos. Sua jornada incluiu a conclusão do programa em tempo recorde, atividades voluntárias e cursos de verão em programação e inteligência artificial. Nicole alcançou um GPA (Grade Point Average) de 3.91, recebeu nove ofertas universitárias e diversos prêmios, demonstrando a preparação para o acesso ao ensino superior internacional.

O coordenador do currículo internacional da Rosedale na See-Saw, João Paulo Silva, destaca os resultados alcançados. Ele explica que o programa é mandatório para os alunos a partir do nono ano, oferecendo currículos com ênfase em ciências humanas ou exatas. A exposição a um nível de exigência internacional prepara os estudantes para o cenário global. "O acesso ao currículo internacional permite que os alunos se tornem coautores dos acontecimentos em suas vidas acadêmicas, unindo o melhor dos dois mundos."

A preparação proporcionada pelo currículo internacional da Rosedale abrange tanto as universidades globais quanto instituições de ensino superior de destaque no Brasil. A orientadora de ensino internacional Ana Paula, do Colégio Cermac, relata o desenvolvimento percebido nos alunos que optam por seguir carreira acadêmica nacional. Um exemplo é o de uma ex-aluna que hoje cursa Administração na USP (Universidade de São Paulo), cujo relato de reencontrar na universidade os conteúdos estudados no programa internacional demonstra a aplicabilidade da formação para o rigor acadêmico brasileiro.

O portfólio de modelos de ensino internacional da Rosedale, focado no segmento de educação básica (da educação infantil ao ensino médio), inclui programas de dupla certificação, certificados de competências globais, programas de imersão e intercâmbio, e formatos que se adequam às diferentes realidades das escolas. No Brasil, a empresa oferece dez opções de cursos, abrangendo áreas como inglês, empreendedorismo, tecnologia e artes. Os alunos que se formam pelo programa recebem dupla diplomação, tanto pela Rosedale Ontario Secondary School quanto por sua instituição de ensino no Brasil.

Dentro dos modelos disponíveis para as escolas parceiras, a Rosedale Global High School disponibiliza suporte pedagógico e técnico, treinamento contínuo, avaliação de programas e mentoria direta. Escolas têm priorizado programas com certificações internacionais para atender à demanda por competências globais e habilidades interpessoais, como pensamento crítico, criatividade, adaptabilidade, colaboração e cidadania global.

A Rosedale International Education (RIE) é uma provedora global de educação e tecnologia com sede em Toronto, Canadá. A RIE possui e opera a Rosedale Global High School, que estabelece parcerias com escolas internacionais e organizações governamentais para oferecer o currículo educacional canadense localmente, utilizando programas presenciais e tecnologia digital.

