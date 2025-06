Lumu lança plataforma SecOps para aprimorar operações de cibersegurança

A Lumu, empresa de cibersegurança umas das primeiras em Continuous Compromise Assessment®, anuncia o lançamento da Lumu SecOps Platform, uma plataforma de operações de cibersegurança (SecOps) totalmente integrada, que unifica detecção e resposta a incidentes; a automação de tarefas; conformidade com regulamentações e leis; a inteligência de ameaças em toda a rede; e identidades e endpoints, fornecendo contexto completo de ataque e permitindo que as equipes de segurança detectem e neutralizem ameaças complexas de forma autônoma.

Com este lançamento, a Lumu Technologies consolida seu compromisso de simplificar as operações de segurança, ao oferecer uma plataforma que atua como o centro de controle de uma rede de segurança e permite que as equipes unifiquem toda a sua pilha de segurança, otimizem as defesas, melhorem sua visibilidade e reduzam lacunas de segurança, impulsionadas por respostas automatizadas e mitigação proativa de riscos.

“Para enfrentar o cenário atual, as organizações precisam detectar e responder a ameaças a todo momento, garantir a conformidade e conectar suas superfícies de ataque externas com o que está acontecendo na rede. Tradicionalmente, as equipes de segurança e TI eram forçadas a usar diversas ferramentas desconectadas (SIEMs, SOARs, XDRs, feeds de inteligência de ameaças etc.) para atingir esses objetivos”, afirma Ricardo Villadiego, fundador e CEO da Lumu.

“Criamos a Plataforma Lumu SecOps para fornecer uma solução abrangente, porém simples e flexível, para esse caos. Nosso objetivo é ajudar organizações de todos os portes a operar a cibersegurança com eficiência, e nossa plataforma foi desenvolvida para cumprir essa promessa”, completa Villadiego.

A Plataforma Lumu SecOps inclui:

Lumu Defender – A principal solução de Detecção e Resposta de Rede (NDR) da Lumu atua como o núcleo da operação de segurança de uma organização. Ela oferece Avaliação Contínua de Comprometimento para identificar ameaças à rede e agora aplica seus potentes recursos além da rede para abranger identidades, dispositivos e cargas de trabalho na nuvem.

Lumu Autopilot™ – O Autopilot analisa dados de ameaças de incidentes, triando alertas automaticamente e orquestrando respostas. Ele libera as equipes de segurança de tarefas manuais, permitindo que elas se concentrem em iniciativas estratégicas.

Lumu Discover™ – O Lumu Discover analisa continuamente a presença de uma organização na web e na dark web, revelando credenciais expostas, vazamentos de dados e outros vetores de ataque em potencial, identificando vulnerabilidades e riscos potenciais antes que se tornem violações.

Maltiverse by Lumu – A solução de inteligência de ameaças da Lumu fornece às organizações insights em tempo real sobre ameaças emergentes, malware e campanhas de ataque usando dados selecionados de diversas fontes para fornecer uma visão abrangente do cenário de ameaças personalizado de uma empresa.

Lumu Archive – O Lumu Archive protege e armazena logs de rede por até dois anos, permitindo investigações forenses e garantindo a conformidade com os requisitos regulatórios. O Archive compara automaticamente novos Indicadores de Comprometimento com dados de log para busca retrospectiva de ameaças.

“Depender apenas da segurança centrada em endpoints não é mais suficiente. Adversários inevitavelmente atravessarão as defesas do perímetro e acessarão a rede, o que torna a NDR crucial para operações de segurança eficientes e resilientes. A NDR deve ser o núcleo de qualquer estratégia de segurança moderna — não apenas pela visibilidade, mas porque sua telemetria e insights podem enriquecer funções críticas como inteligência de ameaças, gerenciamento de incidentes e avaliação de superfície de ataque. O poder da NDR se multiplica quando sua inteligência é correlacionada a todas as tecnologias de segurança implementadas na organização”, diz Christopher Kissel, Vice-Presidente de Pesquisa de Produtos de Segurança e Confiança da IDC.

Já disponível, a Plataforma Lumu SecOps oferece inteligência de ameaças em tempo real, visibilidade de superfícies de ataque externas e retenção de logs em conformidade — tudo em um só lugar. Mais informações no site www.lumu.io.