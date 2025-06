Plataformas elevatórias são opção para trabalho em altura

A busca por soluções mais sustentáveis vem ganhando espaço nos mais diferentes setores e demandando o desenvolvimento e implementação de modelos de trabalho que integrem segurança, produtividade e baixa emissão de gases do efeito estufa. Esse movimento também vem sendo observado nos trabalhos em altura, que precisam estar cada vez mais seguros e sustentáveis.

Nesse cenário, as plataformas elevatórias elétricas movidas a bateria de lítio estão ganhando mercado e sendo adotadas por segmentos variados que precisam realizar trabalhos em altura. A tecnologia embarcada nesses equipamentos permitem que operadores tenham mais segurança na realização de suas atividades, proporcionando mais autonomia, eficiência, redução significativa de ruídos e de emissão de poluentes no ambiente.

Esses equipamentos, que surgiram para substituir elevadores e estruturas provisórias como andaimes, elevam operadores e os materiais que serão utilizados nos trabalhos a alturas superiores a 50 metros. Com diferentes modelos disponíveis no mercado elas suportam pesos distintos, operam em vários tipos de superfícies, ambientes internos e externos e podem se mover horizontalmente e verticalmente.

Essa versatilidade permite que seu uso seja possível em setores como agro, mineração, varejo, logística, construção civil, eventos e em manutenções de forma geral.

Um exemplo de empresa que apostou no segmento é a Tecnogera. Especializada em soluções em energia temporária, em 2022 a empresa investiu R$ 300 milhões na divisão de plataformas e a expectativa era que essa unidade de negócio se tornasse responsável por algo entre 20% e 30% do faturamento.

Dois anos depois, no fechamento de 2024, o faturamento vindo da locação de plataformas elevatórias foi responsável por 30% do faturamento da empresa, que alcançou R$ 530 milhões ano passado. Desse montante, R$ 158 milhões vieram das plataformas, um crescimento de 74% na comparação com 2023.

“Para 2025, nosso objetivo é superar a marca de R$ 220 milhões na divisão de plataformas. Para isso, seguimos investindo da aquisição de novos equipamentos para aumento da nossa frota, que é 100% elétrica, movida a bateria de lítio e já conta com mais de 2000 máquinas”, compartilha Jorge Moreno, diretor de novos negócios da Tecnogera.

Para seguir crescendo no segmento, a empresa também investe na capacitação dos profissionais que estarão envolvidos na operação das plataformas em seus clientes de todo o país. “Ao oferecer um equipamento moderno, pronto para uso e um operador treinado, nosso objetivo é que o foco do cliente esteja no trabalho que precisa ser realizado e não nos bastidores”, reforça o diretor de novos negócios.

Em seu portfólio, a Tecnogera tem mais de 500 empresas que locam plataformas elevatórias, sendo que o tempo médio de uso é de 60 dias.

Website: http://tecnogera.com.br