ABB adquire francesa que fez conversores da Formula

O grupo industrial ABB decidiu adquirir a francesa Bright Loop, que se notabilizou por desenvolver conversores de energia presentes nos veículos elétricos que competem na Formula E.

Em comunicado, a ABB disse ter iniciado a compra de uma participação na Bright Loop equivalente a 93% da empresa, a ser concluída até o terceiro trimestre de 2025, além de planos para adquirir os 7% restantes até o fim de 2028.

A expectativa é que a tecnologia de conversão da francesa, sob a gestão da ABB, adquira aplicações para versões a bateria de veículos pesados para mineração e construção, que os fabricantes do segmento buscam desenvolver. A empresa também espera criar aplicações dos conversores para embarcações movidas a baterias.

Nos últimos anos, a Bright Loop desenvolveu um portfólio de conversores de diferentes tensões, capazes de lidar com fluxos de energia bidirecionais, segundo a empresa, com eficiência e escalabilidade. Além do transporte pesado, da navegação e dos carros da Formula E, a ABB acredita que esses conversores possam encontrar aplicações também nos setores aeroespacial, de mobilidade a hidrogênio e até na indústria de defesa.

"A aquisição é um salto estratégico em nossa missão de ajudar as indústrias de transporte a operar de forma mais enxuta e limpa", disse no texto Edgar Keller, presidente da divisão de tração da ABB. "A plataforma de energia definida por software da Bright Loop e a experiência em aplicativos de alto desempenho nos permitirão agregar ainda mais valor aos nossos clientes".

Todos os 90 colaboradores da Bright Loop serão mantidos na aquisição. A ABB também planeja conservar a estrutura fabril e de engenharia da empresa na França, além de investir globalmente na expansão da organização.

Em 2024, a Bright Loop registrou receita de 16 milhões de euros, impulsionada pelos esforços industriais para eletrificar operações e elevar indicadores de eficiência energética. Os valores do negócio não foram divulgados.

