Resumo do Ano da Brazil Potash: Empresa Alcança Marcos Importantes, Avançando o Projeto Estratégico Autazes em Direção à Construção

MANAUS, Brasil, June 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brazil Potash Corp. ("Brazil Potash" ou a "Empresa") (NYSE-American: GRO), uma empresa de exploração e desenvolvimento mineral com um projeto de mineração de potássio mineral crítico, o Projeto Autazes, fornece um resumo das conquistas significativas do ano até a presente data em iniciativas de governança, comerciais, operacionais e financeiras,àmedida que progride em direçãoàconstrução do estratégico Projeto de Potássio Autazes. A Empresa discutirá essas realizações com investidores na Conferência Industrial Wells Fargo em 10 de junho de 2025, em Chicago, Illinois.

"O ano de 2025 até agora demonstrou um momento excepcional para a Brazil Potash, pois continuamos a alcançar marcos importantes para levar este projeto transformadoràprodução", disse Matt Simpson, Diretor Executivo da Brazil Potash. "Desde o fortalecimento de nosso conselho com líderes mundiais da indústria até a garantia de parcerias comerciais e o avanço das atividades de construção, fizemos progressos substanciais em todas as frentes. Olhando para o futuro, estamos entusiasmados com vários marcos antecipados, incluindo a finalização de acordos adicionais de compra, o avanço de nossa estrutura de financiamento da linha de transmissão e a continuação das obras iniciais de construção. Com o Brasil importando mais de 98% de suas necessidades de potássio, nosso projeto representa uma solução estratégica potencial para a segurança agrícola do país, ao mesmo tempo em que cria valor substancial para nossos acionistas."

Marcos Estratégicos de 2025 Alcançados:

Progresso Comercial e de Relações Governamentais

Assinou MOU com a Keytrade AG para potencial compra de até um milhão de toneladas por ano, avançando para aproximadamente 1,5 milhão de toneladas de produção comprometida.

Fortaleceu as relações governamentais através de reuniões estratégicas com o Governador do Estado do Amazonas Wilson Lima e o Conselho Indígena Mura.

Lançou Certificados de Depósito Brasileiros (BDRs) na Bolsa B3, proporcionando aos investidores domésticos acesso direto para participar da independência de fertilizantes do Brasil.



Aprimoramento de Governança e Liderança

Nomeou Mayo Schmidt como Presidente Executivo do Conselho (janeiro de 2025), ex-Presidente e CEO da Nutrien, a maior empresa de fertilizantes do mundo.

Adicionou Christian Joerg ao Conselho de Administração, contribuindo com três décadas de experiência em commodities agrícolas e financiamento de comércio internacional.

Expandiu o Conselho Consultivo com Marcelo Lessa, ex-executivo do IFC/Banco Mundial com ampla experiência em financiamento de projetos.



Avanço Operacional e de Construção do Projeto de Potássio Autazes

Recebeu aprovação para iniciar atividades de resgate de fauna e supressão vegetal, permitindo operações subsequentes de abertura de poços.

Concluiu trabalhos de preparação do local no futuro terminal portuário, um marco crítico de infraestrutura.

Converteu licenças de instalação de extração de água em permissões operacionais completas, garantindo fornecimento de água para construção e operações.



Acesso Aprimorado ao Capital

Estabeleceu linha de crédito de capital de US$ 75 milhões com a Alumni Capital, fornecendo financiamento flexível para o avanço do projeto.



Sobre a Brazil Potash

A Brazil Potash (NYSE-American: GRO) (www.brazilpotash.com) está desenvolvendo o Projeto Autazes para fornecer fertilizantes sustentáveis a um dos maiores exportadores agrícolas do mundo. O Brasil é fundamental para a segurança alimentar global, pois o país possui uma das maiores quantidades de água doce, terra arável e clima ideal para o cultivo durante todo o ano, mas é vulnerável, pois importou mais de 95% de seu fertilizante de potássio em 2021, apesar de ter o que se espera ser uma das maiores bacias de potássio não desenvolvidas do mundo em seu próprio quintal. O potássio produzido será transportado principalmente usando barcaças fluviais de baixo custo em um sistema fluvial interno em parceria com a Amaggi (www.amaggi.com.br), uma das maiores produtoras agrícolas e operadoras logísticas de produtos agrícolas do Brasil. Com uma produção anual inicial planejada de potássio de até 2,4 milhões de toneladas por ano, a administração da Brazil Potash acredita que poderia potencialmente fornecer aproximadamente 20% da demanda atual de potássio no Brasil. A administração prevê que 100% da produção da Brazil Potash será vendida domesticamente para reduzir a dependência do Brasil das importações de potássio, ao mesmo tempo em que mitiga aproximadamente 1,4 milhão de toneladas por ano de emissões de GEE.

Aviso Legal sobre Declarações Prospectivas

Todas as declarações, exceto declarações de fatos históricos, contidas neste comunicadoàimprensa constituem "declarações prospectivas" e são baseadas nas expectativas, estimativas e projeções razoáveis da Empresa na data deste comunicadoàimprensa. As palavras "planeja", "espera" ou "não espera", "é esperado", "orçamento", "programado", "estima", "prevê", "pretende", "antecipa" ou "não antecipa", ou "acredita", ou variações de tais palavras e frases ou declarações de que certas ações, eventos ou resultados "podem", "poderiam", "iriam", "poderão" ou "serão tomadas", "ocorrer" ou "ser alcançadas" e expressões similares identificam declarações prospectivas. As declarações prospectivas incluem, sem limitação, declarações sobre o avanço do Projeto Autazes; o impacto de várias realizações e contratos; avanço construtivo e operacional; progresso nas relações governamentais; negociação de BDRs na B3; o status do projeto da Empresa, regulamentação governamental e regulamentação ambiental. As declarações prospectivas são necessariamente baseadas em várias estimativas e suposições que, embora consideradas razoáveis pela Empresa na data de tais declarações, estão inerentemente sujeitas a incertezas e contingências significativas de negócios, econômicas e competitivas. A Empresa se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, exceto na medida exigida pela lei aplicável. O leitor é advertido a não depositar confiança indevida nas declarações prospectivas.

