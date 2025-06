Diretores Executivos da The LYCRA Company e Qore® participam da Global Fashion Summit

The LYCRA Company, líder mundial em desenvolver fibras e soluções sustentáveis ??para o setor de vestuário, anunciou hoje que seu diretor executivo, Gary Smith, será palestrante na Global Fashion Summit: Edição de Copenhague de 2025. Ele será acompanhado no palco por Jon Veldhouse, diretor executivo da Qore®, o fabricante do QIRA®, um butanodiol (BDO) de última geração e importante ingrediente em fibra LYCRA® de origem biológica, que terá seu lançamento ainda este ano.

LYCRA® brand and QIRA® are principal sponsors of the Global Fashion Summit: Copenhagen Edition 2025. The brands are exhibiting at the event, where they will promote bio-derived LYCRA® fiber made with QIRA®, derived from field corn, to help make fashion more sustainable.

Smith e Veldhouse irão debater o desenvolvimento desta fibra sustentável feita de milho de campo renovável anualmente durante seu Fireside Chat: Da FazendaàModa. A sessão irá ocorrer na quarta-feira, 4 de junho, às 15h35 CEST, no DR Concert Hall. O debate será apresentado por Amy Nguyen, pesquisadora, escritora e fundadora da Sustainable & Social.

Esta é a primeira vez que ambas as empresas participam do Global Fashion Summit, uma plataforma de ponta com foco em sustentabilidade no setor da moda. As empresas contam com um proeminente espaço de exposição para que os participantes aprendam mais sobre a fibra LYCRA® de origem biológica feita com QIRA®. Aqui, os visitantes podem ser transportados ao local da Qore® e a campos de milho em Iowa mediante uma experiência de realidade virtual.

A fibra LYCRA® EcoMade de origem biológica será o primeiro elastano renovável em larga escala e disponível comercialmente no mundo. Ela oferece desempenho equivalenteàfibra LYCRA® original e serve como um substituto único, sem necessidade de reengenharia de tecidos, processos ou padrões de vestuário. O produto contém 70% de conteúdo renovável e pode reduzir potencialmente a pegada de carbono da fibra LYCRA® em até 44%*. A empresa LYCRA detém patentes relacionadas a esta fibra renovável em diversas regiões, incluindo a Europa.

“Estamos orgulhosos de participar do Global Fashion Summit pela primeira vez e mostrar como a cooperação pode acelerar um futuro mais sustentável para a moda", disse Gary Smith, diretor executivo da The LYCRA Company. "A parceria com a Qore® nos permitiu escalar uma inovação renovável e pronta para satisfazer as demandas de marcas de moda a nível mundial que se esforçam por alcançar suas metas de sustentabilidade."

O recém-construído local da Qore® em Eddyville, Iowa, iniciou sua operação no mês passado e começou a produzir QIRA®. A empresa irá organizar uma grande festa de inauguração em julho.

"O início da produção em nossa nova instalação de última geração representa um grande passo adiante, não apenas para a Qore®, mas para todo o setor", disse Jon Veldhouse, diretor executivo da Qore®. "Com o QIRA® agora sendo feito em Iowa a partir do milho de campo renovável anualmente, transformamos a inovação sustentável em realidade e ajudamos nossos parceiros a trazer materiais de última geração ao mercado."

* Estimativa da LCA de triagem desde a origem até a entrega para uma instalação representativa de fabricação de fibra LYCRA®, junho de 2022, preparada pela Ramboll Americas Engineering Solutions, Inc.

Sobre a The LYCRA Company

A The LYCRA Company é uma fornecedora líder global de soluções tecnológicas e de fibras para os setores de vestuário e cuidados pessoais, comprometida em oferecer produtos sustentáveis usando ingredientes reciclados renováveis, pré e pós-consumo que reduzem o desperdício e ajudam a preparar o terreno para a circularidade. Com sede em Wilmington, Delaware, Estados Unidos, é proprietária das marcas LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® e TACTEL®. A LYCRA Company agrega valor aos produtos de seus clientes oferecendo inovações exclusivas que atendemànecessidade do consumidor de conforto e desempenho duradouro. Saiba mais em lycra.com.

Sobre a Qore® LLC

Formada através de uma joint venture entre a Cargill e a HELM AG, a Qore® ajuda marcas líderes a substituir produtos químicos de origem fóssil por intermediários de origem biológica. No centro da joint venture está a produção de QIRA®, o 1,4-butanodiol (BDO) de última geração, derivado de biocombustíveis. Produzido biologicamente através da fermentação de açúcares vegetais, o QIRA® pode poupar até 86% das emissões de gases de efeito estufa ao substituir intermediários químicos amplamente utilizados hoje, feitos de fontes fósseis tradicionais. O QIRA® de origem biológica pode ser utilizado do mesmo modo que sua contraparte fóssil, mas com desempenho ambiental significativamente melhor. Para mais informações e consultas, acesse https://www.myqira.com/.

Sobre a Global Fashion Summit

A Global Fashion Summit é um fórum internacional líder em sustentabilidade na moda, apresentado pela Global Fashion Agenda (GFA). Reunindo importantes tomadores de decisão de todo o mundo, o fórum foi lançado em 2009 e se tornou um ponto de encontro para debates e apresentações que definem a agenda sobre questões ambientais, sociais e éticas mais críticas que nosso setor e nosso planeta enfrentam, visando impulsionar ações urgentes e acelerar o impacto no setor. Saiba mais em https://bit.ly/3WVUqCd.

LYCRA® é uma marca registrada da The LYCRA Company.

QIRA® é uma marca registrada da Qore®.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

