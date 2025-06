Falcon Luxe expande oferta de fretamento de jatos particulares com acesso em horários de pico

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, June 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Falcon Luxe, divisão de fretamento privado da Falcon, parte do Alex Group Investment, anuncia a disponibilidade de acesso a voos em jatos particulares com horários determinados.

O conceito é simples: os clientes adquirem antecipadamente um número definido de horas de voo e as utilizam conforme necessário, desfrutando de acesso prioritárioàfrota da Falcon. Com o sistema de horas bloqueadas (“block hours”, no inglês), não há necessidade de solicitar um orçamento para cada voo ou lidar com procedimentos repetitivos de reserva.

As horas bloqueadas vêm se tornando cada vez mais populares para indivíduos e organizações que buscam uma maneira prática e confiável de voar. Elas são especialmente úteis para empresas que organizam voos frequentes, oferecendo uma alternativa mais inteligente, com transparência de custos e disponibilidade garantida.

O sistema de contratação por horas bloqueadas da Falcon Luxe proporciona simplicidade e conveniência. Os clientes sabem exatamente o que está incluído, quando podem voar e recebem o suporte necessário sempre que viajam.

“Hoje, as pessoas desejam que voar seja algo simples”, declarou o Sr. Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene, fundador e presidente do Alex Group Investment. “As horas bloqueadas são a nossa maneira de fazer isso acontecer. Você não precisa se preocupar com a disponibilidade, o preço ou burocracia o tempo todo. Você simplesmente voa quando precisa, e isso funciona.”

A Falcon Luxe continua adaptando seus serviços para atender às crescentes expectativas dos viajantes, oferecendo soluções flexíveis de viagens em jatos particulares que simplificam a maneira como as pessoas voam.

