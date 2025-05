Está pronto? O recurso “Right Now” da Grindr já está disponível no mundo inteiro

A Grindr, a Global Gayborhood in Your Pocket™ com média aproximada de mais de 14,6 milhões de usuários ativos mensais, anunciou hoje o lançamento global do Right Now, o seu mais novo recurso baseado em intenção idealizado para conectar instantaneamente pessoas em busca de encontros imediatos.

O Right Now é um feed em tempo real, separado da grade principal do aplicativo, que exibe perfis, onde os usuários do Grindr podem publicar textos e compartilhar fotos exibidas por uma hora, possibilitando que outros usuários com interesses parecidos saibam exatamente o que procuram.

“O Right Now possibilita que nossos usuários encontrem exatamente o que desejam, quando desejam, sem a necessidade de suposições”, disse AJ Balance, diretor de produto da Grindr. “Criamos esse recurso baseado em intenção com base no feedback da nossa comunidade para que eles possam se conectar com pessoas com ideias semelhantes, sem perder tempo com expectativas incompatíveis. A resposta ao nosso lançamento inicial em março foi tão expressiva que antecipamos o lançamento mundial antes do previsto, já que é evidente que as pessoas desejam isso... exatamente agora.”

Após pilotos bem-sucedidos na Austrália e em Washington, D.C., e expansões regionais no início de 2025, o Right Now está agora disponível para todos os usuários globais em sistemas operacionais iOS e Android. O Right Now pode ser acessado diretamente por um novo botão de entrada na grade principal, pela barra de navegação inferior ou a partir de uma barra lateral de perfil do aplicativo, resultando em um feed dedicado otimizado para engajamento imediato.

No lançamento, dependendo da localização, as pessoas terão acesso a uma série de sessões gratuitas de uma hora por semana (atualizadas toda sexta-feira) do Right Now, com a possibilidade de adquirir mais sessões após utilizar as sessões gratuitas.

Sobre a Grindr Inc.

Com mais de 14,6 milhões de usuários ativos mensais em média, a Grindr (NYSE:GRND) cresceu para se tornar o Global Gayborhood in Your Pocket™, com a missão de criar um mundo onde as vidas de nossa comunidade global sejam livres, iguais e justas. Disponível em 190 países e territórios, a Grindr costuma ser o principal meio para os nossos usuários LGBTQ+ se conectarem, expressarem e descobrirem o mundo ao seu redor. Desde 2015, o Grindr for Equality promove os direitos humanos, a saúde e a segurança de milhões de usuários da comunidade LGBTQ+ em parceria com organizações em todas as regiões do mundo. A Grindr possui escritórios em West Hollywood, Bay Area, Chicago e Nova York. O aplicativo Grindr está disponível na App Store e no Google Play.

