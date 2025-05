Consórcio é opção cada vez mais escolhida por brasileiros pelos seus atrativos

Com o cenário econômico desafiador e a taxa Selic ainda em patamar elevado (14,75%), os brasileiros têm buscado alternativas mais acessíveis e vantajosas para realizar grandes conquistas, como a compra de um imóvel ou veículo.

Nesse contexto, o consórcio tem se consolidado como uma das escolhas preferidas. Segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio (ABAC), 57% das pessoas que optaram por essa modalidade afirmaram que o principal critério foi o valor das parcelas acessíveis. A pesquisa também mostrou que os entrevistados destacaram o consórcio como um bom investimento e que se trata de um parcelamento com taxas mais baixas.

A ausência de juros é um dos diferenciais do consórcio em comparação com outras modalidades de crédito. Ao contrário do financiamento tradicional, o consórcio não cobra juros — apenas uma taxa de administração diluída nas mensalidades. Isso significa menos custo ao final do contrato e mais controle sobre o planejamento financeiro.

“O consórcio tem se mostrado uma alternativa inteligente para quem deseja conquistar um bem com organização e tranquilidade. Além de não ter juros, o cliente tem a vantagem de participar de um sistema colaborativo e pode ser contemplado tanto por sorteio quanto por lance”, explica José Climério Silva Souza, Diretor Executivo do Consórcio Nacional Bancorbrás.

Pesquisa da ABAC também mostra que 69% dos entrevistados pretendem adquirir um consórcio em 2025. Desse número, 44% têm interesse em imóveis e 38% mencionaram veículos leves.