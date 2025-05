Expansão de franquia imobiliária impulsiona setor no Brasil

O setor imobiliário brasileiro tem passado por constantes transformações, com novas soluções que buscam tornar os processos de compra e venda de imóveis mais eficientes.

A Kasa+, que opera com um modelo de franquia que integra crédito pré-aprovado ao processo de negociação, amplia sua atuação nacional e investe em estrutura para seus franqueados.

De acordo com Jefferson Aguiar, CEO da Kasa+, "a necessidade de agilidade e previsibilidade nas transações imobiliárias tem impulsionado o setor a buscar novos formatos de atuação. Nosso foco é fortalecer a rede e proporcionar estrutura para que os franqueados consigam atuar com mais segurança e assertividade no mercado".

Com essa ampliação, a Kasa+ busca ampliar sua atuação em diferentes regiões e oferecer um modelo de operação que conecta corretores a compradores com maior previsibilidade financeira.

Investimento em suporte e tecnologia



A expansão da Kasa+ segue acompanhada de investimentos estratégicos para otimizar a operação das unidades franqueadas. Entre as novas iniciativas estão:

Consultoria especializada : apoio na implantação e gestão das unidades franqueadas;

Sistema de gestão automatizado : plataforma digital para administração de leads e acompanhamento de processos de venda;

Capacitação técnica e comercial: treinamentos voltados para o aprimoramento das estratégias de negociação e relacionamento com clientes.

"Queremos garantir que cada franqueado tenha uma estrutura que favoreça seu crescimento no setor imobiliário, com ferramentas que auxiliem desde a captação até o fechamento das vendas", afirma Aguiar.

Projeção para os próximos anos



A Kasa+ acompanha o crescimento das franquias imobiliárias no Brasil. Dados da Associação Brasileira de Franchising apontam que o segmento cresceu 19,2% no último ano, reforçando a tendência de modelos estruturados para atender à demanda do mercado e posicionando-se entre os mais buscados no franchising em 2025.

A meta da Kasa+ é alcançar 120 unidades ativas nos próximos cinco anos, buscando atender empreendedores interessados no segmento imobiliário.

Entre os diferenciais do modelo de franquia estão a integração do crédito pré-aprovado, que facilita o fechamento de negócios com mais agilidade e previsibilidade, e a operação por meio de um sistema 100% digital, que permite ao franqueado gerenciar leads, acompanhar o funil de vendas e automatizar documentos em uma única plataforma.

A rede também oferece capacitação contínua, com treinamentos nas áreas comercial, jurídica e operacional, além de suporte completo, desde a fase de implantação até a rotina de gestão da unidade.

Mais informações sobre a expansão da Kasa+ e as oportunidades para novos franqueados estão disponíveis no site oficial ("https://akasamais.com.br/seja-um-franqueado-kasa").

