CBYK e VTEX impulsionam o e-commerce da NCR em Angola

A CBYK, empresa especialista em soluções digitais e tecnologia para negócios, anuncia uma parceria estratégica com a VTEX, uma plataforma global de comércio digital que permite que grandes marcas escalem e gerenciem suas operações B2B e B2C com total integração omnichannel em todos os canais de venda. Juntas, as empresas desenvolveram a nova plataforma de e-commerce da NCR, a maior varejista de TI em Angola. A iniciativa representa um avanço significativo na digitalização do comércio no país, estabelecendo um novo padrão para o setor.

O projeto tem como principal objetivo fortalecer a presença digital da NCR, acompanhando o crescimento da demanda por compras online. A adoção da plataforma VTEX proporciona escalabilidade, aumento no volume de vendas e uma experiência de compra alinhada às melhores práticas globais. Além disso, a parceria viabiliza customizações essenciais para o mercado angolano, como precisão na localização de entrega e novos métodos de pagamento.

“A flexibilidade da nossa tecnologia e a nossa capacidade de adaptação ao mercado angolano foram determinantes para o êxito desta implementação. Estamos construindo infraestruturas robustas e escaláveis, que lançam as bases para operações sustentáveis e de grande impacto em toda a África”, destaca Thiago Borba, da VTEX.

"Este é um momento transformador para a NCR e para o comércio eletrônico em Angola. A parceria com a CBYK e a integração com a VTEX nos permitem oferecer uma jornada de compra mais fluida, segura e adaptada às necessidades do consumidor angolano", destaca Leonardo Oliveira, da NCR.

Desafios e inovações



A implementação do primeiro e-commerce VTEX em Angola exigiu soluções inovadoras para superar desafios técnicos e operacionais. Entre os principais avanços do projeto, destacam-se:

Payment App customizado , desenvolvido para integrar meios de pagamento locais ainda não homologados na VTEX; Sistema de localização aprimorado , garantindo maior precisão nos endereços de entrega e melhorando a experiência do consumidor;

, desenvolvido para integrar , garantindo maior precisão nos endereços de entrega e melhorando a experiência do consumidor; Integração omnichannel, conectando estoques físico e digital em tempo real para otimizar a operação da NCR;

Interface intuitiva e acessível , facilitando a navegação e ampliando a inclusão digital;

, facilitando a navegação e ampliando a inclusão digital; Capacitação da equipe da NCR, preparando-a para operar um sistema mais sofisticado.

"O desenvolvimento desse projeto exigiu um profundo entendimento do mercado local. A combinação da expertise da CBYK e da tecnologia da VTEX permitiu soluções sob medida, que garantem uma operação eficiente e escalável", explica Fábio Torino, da CBYK.

Impacto na economia e no varejo angolano



A digitalização do varejo em Angola impulsiona a economia local, fomenta a inclusão digital e cria novas oportunidades de emprego. Entre os benefícios do projeto, destacam-se:

Crescimento do setor de e-commerce e modernização do varejo;

Expansão do conhecimento sobre tecnologia e digitalização;

Geração de empregos e capacitação profissional nas áreas de tecnologia e logística.

O e-commerce da NCR reflete a estrutura das lojas físicas, oferecendo categorias como Informática, Escritório e Papelaria, Eletrodomésticos, Smartphones e Tablets, Energia, e Imagem e Som.

A NCR projeta um crescimento de 30% no faturamento digital nos próximos meses, consolidando o e-commerce como um canal estratégico de vendas. Além disso, o Grupo STYLUS, ao qual a NCR pertence, planeja expandir a digitalização para o atacado, ampliando o impacto do projeto.

"Estamos confiantes de que essa parceria não só impulsiona as vendas da NCR, mas também servirá de referência para todo o varejo angolano. Este é apenas o começo de uma nova era para o e-commerce na região", conclui Fábio Torino, da CBYK.

O projeto reflete o compromisso da CBYK e da VTEX em transformar o varejo digital em Angola, estabelecendo um modelo de sucesso que pode inspirar outras empresas no continente africano.

Website: https://www.cbyk.com