RD Summit 2025 promete conexões para fortalecer negócios

A RD Station, unidade de negócios da TOTVS, anuncia o lançamento do RD Summit 2025. Consolidado no calendário oficial de eventos de São Paulo, o RD Summit acontece nos dias 5, 6 e 7 de novembro, no Expo Center Norte. A 11ª edição tem como tema “Conexões que fortalecem negócios”, reunindo especialistas, conteúdo prático, soluções e tendências para gerar conexões.

"O RD Summit 2025 marca um novo capítulo na nossa história, agora totalmente dentro do ecossistema TOTVS. Essa convergência nos permite ampliar a potência do evento, combinando a inovação e expertise em educação de mercado da RD Station com a escala e conhecimento da TOTVS. Juntos, vamos potencializar a rede de conexões entre quem transforma o digital e quem já move o Brasil, criando um ambiente impactante para todos os participantes", destaca Vicente Rezende, CMO da RD Station.



Entre as novidades deste ano, estão confirmados nomes inéditos nos palcos, como: Andrew McLuhan – diretor do Instituto McLuhan e neto de Marshal McLuhan, um dos maiores nomes da comunicação mundial, a escritora brasileira Carla Madeira, Erich Shibata – designer e diretor criativo da Cimed, Sarah Buchwitz – CEO do Grupo Flow. Além destes, Flavia Mussalem, do Quinto Andar; Igão, apresentador do Flow Podcast; Theo Orosco, embaixador RD Station e Walter Longo, fundador Unimark; se juntam a outras personalidades requisitadas pelo público do evento, como Martha Gabriel, da Futurenow; Marcos Piangers, palestrante sobre tecnologia e inovação, criatividade e paternidade, e Genesson Honorato, da Kuba.

Geração de negócios e conexões

Em 2024, mais de 20 mil pessoas estiveram presentes e 50 mil acompanharam on-line a programação paralela do Live Show, com conteúdos transmitidos direto do evento. Do público total, 60% foi composto por lideranças, resultando em mais de R$ 200 milhões em negócios gerados e mais de 180 mil leads coletados pelos patrocinadores. Há seis meses da próxima edição, o evento já conta com mais de cinco mil participantes confirmados e 110 marcas patrocinadoras de diversos segmentos, como Conquer, BuzzLead, Vende-C, Instax Fujifilm, MBA USP/Esalq, MeetRox, 8D Hubify e mais. Haverá também o Startup Corner, espaço dedicado a startups, que já vendeu todas as cotas antecipadamente, sendo necessário abrir uma nova leva a pedido das empresas que desejam participar do evento.

Os participantes terão acesso a conteúdos educacionais, que vão desde a inspiração para novas ideias, práticos e avançados para escalar negócios em trilhas de conhecimento, além de outros palcos temáticos e novos formatos de conteúdos, com mais painéis. Além disso, as conexões se formam na troca entre especialistas e soluções na Feira de Negócios de mais de 20 mil metros quadrados.



Programação e ingressos

O RD Summit 2025 contará com mais de 300 palestrantes ao longo de três dias de programação. Os ingressos já estão à venda no site e disponíveis em duas modalidades de acesso: passaporte e VIP, ambos com acesso aos três dias de evento.

Evento: RD Summit 2025

Data: 5, 6 e 7 de novembro de 2025

Local: Expo Center Norte - Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme, São Paulo - SP, 02055-000

Informações e ingressos: https://www.instagram.com/rdsummit

Website: http://www.rdsummit.com.br