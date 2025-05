Panoramas RD Station: IA é utilizada por 58% das empresas

A adoção de Inteligência Artificial (IA) continua em expansão no Brasil e começa a ser utilizada em maior escala no marketing e nas vendas das organizações. Isso porque 58% das empresas já utilizam a tecnologia em suas operações, de acordo com o Panorama de Marketing e Vendas, lançado pela RD Station, unidade de negócio da TOTVS. Para o levantamento, foram ouvidos mais de 3.800 profissionais de empresas de diferentes portes e segmentos de todas as regiões do país, além de bilhões de dados das ferramentas RD Station.

No marketing, 70% dos profissionais utilizam IA para atividades como criação de conteúdo, planejamento estratégico e personalização de campanhas. Já nas vendas, a tecnologia é aplicada na elaboração de pitches, análise de dados e otimização da produtividade. O dado representa um crescimento de 12 pontos percentuais em relação à última edição do estudo.

Entre os principais benefícios relatados pelas empresas que adotaram IA estão maior facilidade na criação de conteúdo (72%) e aumento de produtividade (71%). Apesar desses avanços, 48% das empresas ainda estão nos estágios iniciais de implementação, evidenciando um grande potencial para expansão e amadurecimento no uso da tecnologia.

O WhatsApp também se destacou como uma ferramenta estratégica, sendo utilizado por 72% das empresas - sete pontos percentuais a mais que em 2024 - para diversas finalidades, como atendimento comercial e fechamento de vendas (67%), nutrição de leads e envio de ofertas (52%) e captação de leads via botões ou anúncios pagos (37%). O canal foi apontado como o mais eficaz no contato inicial com leads, superando telefone e e-mail. No entanto, desafios como esforço manual e dificuldade para mensurar resultados ainda precisam ser enfrentados. O estudo mostra uma tendência de alta, já que houve um crescimento de sete pontos percentuais em relação ao ano passado (era 65%).

Outro ponto abordado no estudo foi a integração entre Marketing e Vendas, que permanece como um desafio para muitas empresas. Apenas 18% consideram essa conexão satisfatória, embora tenha havido avanços em relação ao ano anterior. A pesquisa revela que 57% das empresas não possuem um SLA (Acordo de Nível de Serviço) definido entre as equipes, enquanto 69% dos times de marketing acompanham os resultados de vendas. Investir em processos integrados e ferramentas compartilhadas, como CRMs, tem se mostrado uma estratégia eficaz para aumentar a conversão de leads e atingir metas. Melhorar a troca de feedbacks e a análise de perdas também são pontos críticos para fortalecer essa colaboração.

Desafios, oportunidades e tendências emergentes para 2025

O Panorama também trouxe à tona os principais objetivos das equipes de marketing para 2025, que incluem gerar mais demanda de vendas (34%), aumentar o reconhecimento da marca (27%) e inovar nas estratégias digitais (14%). Apesar dessas metas, 71% das empresas não atingiram seus objetivos de marketing em 2024, reforçando a necessidade de melhorias em áreas como automação de processos, definição de metas claras e uso mais eficiente de dados. A centralização de informações e a integração de ferramentas foram destacadas como prioridades para superar esses desafios.

Entre as tendências emergentes para o próximo ano, o relatório aponta a valorização de conteúdos mais pessoais e autênticos (52%), a transformação das redes sociais para promover maior conexão com o público (41%), o relacionamento humanizado via bots e automação (39%) e a comoditização da Inteligência Artificial (33%). Estratégias omnichannel e a hipersegmentação prometem redefinir a forma como marcas interagem com seus públicos, enquanto o live commerce e a criação de comunidades ganham força como novas formas de engajamento e inovação no setor.

"Com o Panorama de Marketing e Vendas 2025, buscamos não apenas mapear as tendências que estão transformando o mercado, mas também oferecer insights práticos para que empresas de todos os portes possam se preparar para o futuro. A Inteligência Artificial, o WhatsApp e a integração entre Marketing e Vendas são mais do que tendências — são pilares fundamentais para alcançar resultados consistentes em um cenário cada vez mais competitivo e dinâmico. Nosso objetivo é ajudar as empresas a navegarem por essas mudanças com clareza e estratégia", destaca Gustavo Avelar, vice-presidente da TOTVS à frente da RD Station.

