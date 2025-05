Executivo supera falência e ganha projeção internacional

Mário Augusto de Castro tem no currículo cargos de liderança em empresas como GE, 3M, BD, Sanofi e Convatec. Em 2014, foi reconhecido como “Marketer of the Year” global pela General Electric, após liderar o projeto “Conexão GE”, um programa educacional voltado a profissionais de saúde, implementado em diversos países da América Latina e que contribuiu para os resultados da divisão de healthcare da companhia.

Antes de retomar a carreira executiva, Mário passou por um período de encerramento de atividade empresarial e reestruturação profissional, que marcaram o início de uma nova fase em sua trajetória.

Após o encerramento da operação de uma franquia da Reebok Fitness, o processo resultou em compromissos financeiros e mudanças no planejamento de carreira. “Mesmo com planejamento, existem variáveis que estão fora do controle de qualquer gestor”, afirma. Foi essa consciência — somada à decisão de investir em conhecimento — que o levou a um mestrado em negócios em Boston, nos Estados Unidos. Lá, estudou na Hult International Business School, frequentou cursos em Harvard e iniciou um novo ciclo de atuação.

Hoje, Mário é fundador de duas empresas — RoleUSA e Start Smart Easy — voltadas a apoiar brasileiros e estudantes internacionais no processo de estudo e trabalho nos EUA. Ambas têm como foco o impacto social e a educação como ferramentas de mobilidade e reconstrução de carreira.

Sua trajetória foi registrada no livro Feito para vencer, lançado em 2025. A publicação reúne relatos de experiências profissionais e conteúdos relacionados a temas como liderança, marketing e tomada de decisão em contextos adversos. A obra também propõe reflexões sobre como lidar com situações de crise e reposicionamento de carreira.

“Empreender não é um destino. É um modo de servir e gerar impacto. Comece, ajuste e depois cresça”, resume Mário em um dos trechos.

A obra foi pensada especialmente para líderes em transição, profissionais enfrentando desafios pessoais ou empreendedores em fase inicial. Segundo o autor, a vitória começa com a decisão de não parar — mesmo nos momentos mais difíceis.

Sobre o livro

Título: Feito para vencer – Uma visão de propósito, sonhos e resiliência no mundo dos negócios

Autor: Mário Augusto de Castro

Formato: 16 x 23 cm

Páginas: 88

Editora: Independente

Ano de lançamento: maio de 2025

ISBN: 978-65-981898-1-5

