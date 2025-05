GestãoClick, Matera e Uqbar são novas parceiras da ABCD

A Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD), representante das fintechs de crédito, anuncia três novas parcerias comerciais. GestãoClick, Matera e Uqbar fazem agora parte do grupo de empresas que oferecem condições especiais e benefícios para as afiliadas da entidade.

Atendendo a mais de 25 mil companhias em todo o país, a GestãoClick oferece uma plataforma de ERP 100% on-line, com funcionalidades que incluem desde a emissão de notas fiscais até o controle financeiro e de estoque.

“Para as fintechs, na prática, isso significa maior controle dos processos administrativos, integração com APIs, automação de rotinas e a capacidade de escalar operações com mais agilidade e segurança. Nosso sistema também contribui para a conformidade fiscal e contábil, pontos cruciais para instituições financeiras e empresas que operam sob forte regulação”, ressalta Ronei Marcos Silva Marques, CEO da GestãoClick. “A parceria com a ABCD nos aproxima ainda mais das dores e necessidades do setor, possibilitando um alinhamento estratégico contínuo”, completa Marques.

Especializada em tecnologia para o setor financeiro, a Matera tem mais de 35 anos de atuação e oferece soluções de core banking, meios de pagamento, crédito digital, entre outras. Com mais de 90 milhões de contas digitais ativas, a empresa administra cerca de R$ 15 bilhões em quase 2 milhões de contratos de crédito.

“A parceria com a associação é importante porque une nossa expertise em tecnologia para sistemas financeiros com a missão da ABCD de ampliar a sua rede de associados com soluções seguras, ágeis e eficientes, tanto para as instituições financeiras quanto para seus clientes, fortalecendo o ecossistema de crédito digital no Brasil”, afirma Amilcar Chaves, diretor da vertical de crédito da Matera.

Posicionando-se como o Market Network dedicado ao mercado de Finanças Estruturadas, com mais de 50 mil acessos únicos no mês, a Uqbar atende a todos os segmentos do espectro financeiro — de empresas que buscam financiamento a investidores institucionais, passando por todos os segmentos de prestadores de serviço, órgãos reguladores e entidades de infraestrutura do mercado financeiro, tendo o propósito de entregar inteligência de mercado, conectividade e um ambiente de negócios.

“Por meio de nossa plataforma, as fintechs associadas à ABCD podem identificar oportunidades de funding, especialmente via FIDCs (Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios) e CRs (certificados de recebíveis), acompanhar o comportamento dos concorrentes, fazendo benchmarking por segmento de atuação, além de monitorar investidores ativos, gestores, cedentes e lastros e utilizar informações estratégicas para tomar decisões”, destaca Carlos Augusto Lopes, CEO da empresa.



“Fazer parte da rede de parceiros da ABCD representa uma grande oportunidade para a Uqbar se conectar a um ecossistema altamente relevante de fintechs, originadoras e plataformas digitais de crédito, que vêm transformando o mercado financeiro brasileiro”, finaliza o executivo.

Mais informações sobre todas as parcerias comerciais da ABCD estão disponíveis em: https://creditodigital.org.br/parcerias-comerciais/.