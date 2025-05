Estudo do Ipea revela crescimento lento do terceiro setor

O Mapa das Organizações da Sociedade Civil (Mapa das OSCs), plataforma desenvolvida pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), revela que o Brasil possuía 897.054 Organizações da Sociedade Civil (OSCs) ativas em 2024. O dado mostra um crescimento de apenas 2% em relação ao ano anterior, representando um acréscimo de 17.674 instituições. Apesar do aumento, especialistas apontam que o ritmo de crescimento é considerado tímido, considerando a importância do terceiro setor para o desenvolvimento social e econômico do país.

O estudo do Ipea demonstra que as OSCs desempenham um papel fundamental em diversas áreas, como assistência social, educação, saúde, cultura, meio ambiente e defesa dos direitos humanos. Essas organizações atuam em complementação ao Estado, oferecendo serviços essenciais à população mais vulnerável e promovendo a inclusão social.

Na série histórica, o Brasil tinha cerca de 746 mil organizações em 2014, representando um aumento de 151 mil (16,83%) na última década. Apesar do crescimento significativo no período, o ritmo de expansão desacelerou nos últimos anos, gerando preocupação entre especialistas e representantes do terceiro setor.

"O crescimento de 2% em 2024, embora positivo, acende um alerta. Precisamos investigar os fatores que estão limitando o desenvolvimento do terceiro setor e buscar soluções para fortalecer essas organizações", afirma o advogado Tomáz de Aquino Resende, especialista em assessoria jurídica voltada ao terceiro setor. "É fundamental que o governo, o setor privado e a sociedade civil unam forças para criar um ambiente mais favorável às OSCs, desburocratizando os processos, ampliando as fontes de financiamento e fortalecendo a sua capacidade técnica", completa.

O Mapa das OSCs é uma ferramenta essencial para o planejamento de políticas públicas e para a compreensão da dinâmica do terceiro setor no Brasil. A plataforma oferece informações detalhadas sobre a localização, o porte, a área de atuação e a forma jurídica das OSCs, permitindo uma análise mais precisa e aprofundada do setor.

Website: https://aquinoresende.com.br/