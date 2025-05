Mercado imobiliário de São Paulo mantém ritmo e atrai investimentos

O mercado imobiliário de São Paulo vive uma fase de forte expansão e se consolida como um dos principais vetores da economia da capital. Segundo dados divulgados pelo Sindicato da Habitação (Secovi-SP), os lançamentos residenciais na cidade registraram um crescimento expressivo em março, totalizando 12,4 mil unidades. No acumulado de 12 meses, foram lançados 118,1 mil imóveis na capital paulista.

Nesse cenário de crescimento, empresas do setor buscam ampliar presença e investem em novos projetos. É o caso da Emccamp Residencial, que, em 2024, lançou mais de 1.900 unidades na Zona Leste da capital, com um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 761 milhões. Agora, a empresa expande sua atuação para a Zona Norte com o lançamento do Icônico Jaraguá.

Localizado no bairro do Jaraguá, o empreendimento conta com 229 apartamentos de dois dormitórios, com unidades a partir de R$ 247 mil, algumas enquadradas no programa Minha Casa, Minha Vida, faixas 2 e 3. O projeto aposta na mobilidade urbana como diferencial, facilitando o acesso ao transporte público com proximidade à estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), a pontos de ônibus e às principais vias da região. "Estamos satisfeitos com os resultados obtidos na Zona Leste e empolgados com esse novo capítulo na Zona Norte. O Icônico Jaraguá é uma resposta direta às demandas atuais por moradias bem localizadas, conectadas ao transporte e com infraestrutura completa", destaca Edner Siqueira de Carvalho, diretor de vendas da regional São Paulo.

Com torre única de 25 andares, o projeto conta com estrutura de lazer completa, distribuída em três níveis e voltada para toda a família: piscina, churrasqueira com espaço gourmet, academia, coworking, brinquedoteca, playground, pet place, praça do pôr do sol, redário e muito mais.

Assinado pela própria Emccamp na arquitetura, o projeto conta com paisagismo do escritório Verde Novo e decoração das áreas comuns por Gabriela Bosso. Com quase cinco décadas de atuação no mercado imobiliário, além da presença na Zona Leste — com lançamentos como City Penha (376 unidades vendidas), Mob (187 unidades comercializadas), Mob Vila Matilde (299 unidades vendidas), Vision Penha (308 unidades comercializadas), Vista Park I e II (totalizando 760 unidades comercializadas) —, a chegada da Emccamp à Zona Norte fortalece a presença da marca em regiões de alta demanda e valorização.

Mercado de alto luxo



Enquanto regiões como a Zona Norte ganham protagonismo com empreendimentos acessíveis e integrados à natureza, o segmento imobiliário de alto luxo também segue em ascensão no Brasil. Somente nos últimos três meses de 2024, o setor representou em média 28% do Valor Geral de Vendas (VGV) nas maiores cidades do país, segundo dados da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc).

A pesquisa ainda revela que São Paulo continua sendo o principal destino para imóveis de alto padrão. Nesse ambiente de expansão e sofisticação, a mineira Somattos Engenharia amplia sua presença no mercado paulista com o lançamento de seu segundo empreendimento na capital: o Brisea Moema.

Com Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 220 milhões, o projeto está localizado em Moema, uma das regiões mais nobres da cidade. Esse é o segundo projeto da incorporadora em São Paulo. A estreia na capital paulista foi marcada pelo lançamento do Diamond Jardins, no bairro Jardins, que foi entregue no ano passado. "O empreendimento é um novo passo na expansão da marca para São Paulo", comenta Humberto Mattos, CEO da Somattos.

Localização e praticidade



A qualidade de vida de quem vive no bairro Moema é agregada pela diversidade de opções de lazer. Alguns exemplos são o Parque Ibirapuera e o Museu de Arte Moderna (MAM), espaços repletos de esporte e cultura. O bairro ainda oferece infraestrutura de serviços, como supermercados, academias, farmácia, hospitais, bares e restaurantes. Além dessas facilidades, o Brisea Moema está localizado próximo ao metrô, facilitando a integração com o resto da cidade.

Projeto



O Brisea Moema é um empreendimento de uso misto com 64 apartamentos residenciais. Os apartamentos variam de 81 a 174 metros quadrados, com opções de duas ou três suítes, enquanto a unidade garden tem 286 metros quadrados e conta com um terraço privativo. As unidades residenciais possuem uma ou duas vagas de garagem. O projeto alia funcionalidade e tecnologia, oferecendo janelas dos quartos com persianas automatizadas, fechaduras digitais e infraestrutura para ar-condicionado em todas as unidades.

O empreendimento conta com piscina climatizada, academia equipada, salão de festas e espaços de convivência e jardim redário. O projeto foi desenvolvido pelo IDE Studio, com paisagismo assinado pela Cardim Arquitetura Paisagística e o design de interiores elaborado pelo escritório Débora Aguiar Arquitetos.

