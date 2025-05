Economia circular impulsiona sustentabilidade no mercado de autopeças pesadas

A economia circular tem ganhado destaque como uma abordagem sustentável que visa prolongar o ciclo de vida dos produtos, reduzindo a necessidade de produção de novos itens e minimizando impactos ambientais. No setor de autopeças pesadas, essa prática se mostra relevante, considerando o alto custo e a complexidade dos componentes envolvidos.

Segundo a Super Rádio Tupi, a economia circular pode impulsionar o mercado de autopeças, promovendo a reutilização de peças ociosas e aproximando vendedores e compradores em busca de soluções acessíveis e sustentáveis.

Plataformas digitais especializadas, como a Comprei e Não Usei, têm desempenhado um papel importante nesse cenário, facilitando a comercialização de peças consideradas obsoletas ou fora de linha, mas que ainda possuem vida útil e valor de mercado. "Essa iniciativa não apenas atende a uma demanda reprimida por componentes específicos, mas também contribui para a sustentabilidade do setor, ao promover a reutilização e evitar o descarte prematuro de itens ainda funcionais", afirma Rafael Amormino.

Além disso, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei Federal nº 12.305/2010, estabelece diretrizes para a gestão e o tratamento adequado dos resíduos sólidos no Brasil, abrangendo também os resíduos gerados pela indústria automotiva. Essa legislação define responsabilidades e requisitos para a destinação adequada dos resíduos, incluindo a elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) e a implementação da logística reversa.

Segundo o gerente de operação Rafael Amormino, “a adoção de práticas de economia circular no mercado de autopeças pesadas não apenas contribui para a preservação do meio ambiente, mas também oferece benefícios econômicos, como a redução de custos operacionais e a geração de novas oportunidades de negócio”.



À medida que a conscientização sobre a importância da sustentabilidade cresce, espera-se que mais empresas adotem esse modelo, promovendo uma transformação positiva no setor automotivo.

