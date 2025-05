Filtragem de alta performance ganha espaço em cervejarias artesanais

O setor cervejeiro artesanal brasileiro tem investido em tecnologias de filtragem de alta performance para garantir qualidade, padronização e sustentabilidade em seus processos produtivos. De acordo com dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o país registrou crescimento significativo no número de cervejarias, impulsionado pela busca de diferenciação e excelência técnica.

A consistência do sabor e a pureza da bebida tornaram-se diferenciais estratégicos, conforme destacado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) em análises sobre tendências do setor de alimentação fora do lar. A modernização dos processos produtivos está diretamente vinculada à expansão do segmento. Embora o volume de investimentos em máquinas e equipamentos seja elevado (com movimentação de bilhões de reais anualmente), os dados específicos sobre o setor de máquinas para cervejarias artesanais não estão detalhados em relatórios oficiais disponíveis publicamente. Para consultar informações gerais sobre o setor de máquinas e equipamentos, veja o Relatório Anual da Abimaq.

A filtragem é uma etapa crítica para garantir clareza visual, estabilidade microbiológica e controle de minerais dissolvidos, fatores que impactam diretamente no perfil sensorial. Tecnologias como ultrafiltração e osmose reversa registram crescimento na demanda, impulsionadas pela necessidade de padronização em estilos como IPAs e stouts. Para informações técnicas sobre filtragem em cervejas, consulte o artigo especializado da Cerveja Caseira.

Microcervejarias que adotaram sistemas de filtragem personalizados relatam redução de custos com descarte de lotes e ampliação da vida útil dos produtos. Segundo o Sebrae, a adoção de boas práticas e tecnologias inovadoras é fundamental para a competitividade do setor, embora percentuais exatos de redução de custos e aumento da vida útil dos produtos variem conforme a realidade de cada empresa e não estejam consolidados em relatórios públicos.

O reuso de água em sistemas de fluxo cruzado tem permitido economia no consumo hídrico, conforme implementado em cervejarias do ABC Paulista. Essas inovações acompanham movimentos globais, como na Alemanha, onde a maioria das cervejarias artesanais já utiliza filtros de cerâmica. Para mais informações sobre práticas sustentáveis no setor, acesse o Relatório de Sustentabilidade da ABRACERV.

Apesar do desafio do investimento inicial, que varia entre R$ 150 mil e R$ 500 mil dependendo da capacidade produtiva, equipamentos antes restritos a grandes indústrias tornaram-se acessíveis. A Abimaq registrou aumento de 14,6% nas exportações de máquinas em 2023, impulsionado por demandas de microcervejarias por unidades compactas.

Consultorias especializadas têm atuado desde o diagnóstico da água bruta até a integração de sistemas ao layout fabril, reduzindo o tempo de implantação em 25%. Em Santa Catarina, projetos personalizados permitiram a expansão de produção sem comprometer o caráter artesanal, com retorno de investimento em 18 meses.

No varejo, a vida útil prolongada permitiu a distribuição em regiões distantes, como Norte e Nordeste, onde o consumo de artesanais registrou crescimento, conforme apontam pesquisas de mercado disponíveis no Portal Varejo. Restaurantes premium têm reservado espaço em seus cardápios para estilos filtrados com precisão, como pilsens e lagers.

"A filtragem de alta performance é o novo padrão para cervejarias que buscam qualidade e sustentabilidade. Com equipamentos modernos, conseguimos reduzir desperdícios, garantir o sabor original da bebida e ampliar a vida útil dos produtos, o que é fundamental para competir no mercado atual”, afirma Fabio Oliveira gerente comercial da Asstefil.

