Seletiva Adobe Brasil 25 divulga brasileiros na final mundial nos EUA

Organizada no Brasil pela ENG DTP & Multimídia, a Seletiva Adobe Brasil 2025 divulgou os vencedores da etapa brasileira do Adobe Certified Professional World Championship, competição global que reúne os talentos em design e criatividade do mundo.

A Seletiva Adobe Brasil é uma oportunidade para estudantes de design demonstrarem suas habilidades criativas. O vencedor da etapa deste ano foi Thiago Osório de Mello, do Senac São Paulo, unidade Sorocaba (SP). A segunda colocação ficou com Lucas Maia dos Santos Azevedo, aluno do CESUPA - Belém (PA). Ambos representarão o Brasil na etapa mundial, que acontecerá de 27 a 30 de julho de 2025, em Orlando, Flórida, Estados Unidos.

A edição deste ano da Seletiva Adobe Brasil contou com a participação de 189 estudantes vindos de 126 Instituições de ensino credenciadas, um novo recorde para o evento. Destaque também para a relevante participação da região Norte do Brasil, expandindo as oportunidades para estudantes de todas as regiões do país.

“A criatividade dos alunos não pode ficar condicionada à sua localização geográfica. Com isso, a seletiva se torna ainda mais inclusiva e representativa”, explica Álvaro Venegas, diretor da ENG DTP & Multimídia.

Os prêmios para os vencedores do campeonato mundial estão detalhados no site oficial do evento, e são de US$ 2,000.00 (bronze), US$ 4,000.00 (prata) e US$ 8,000.00 (ouro).

O anúncio dos TOP 10 Brasil já havia sido feito no último dia 09 de abril e contemplou os seguintes estudantes.

- Camille Luceac Barros, aluna do Senac Penha (SP)

- Julia Santos Wolf, aluna da Fiam-Faam São Paulo (SP)

- Vitória Valéria da Silva Viana, aluna da Faculdade Martha Falcão (AM)

- Maria Fernanda Ferreira, aluna do Senac Jundiaí (SP)

- Cayo Guilherme Figueiredo Guimarães, aluno da FECAP – São Paulo (SP)

- Lucas Maia dos Santos Azevedo, aluno do CESUPA - Belém (PA)

- Thiago Osório de Mello, aluno do Senac Sorocaba (SP)

- Rafael Ramos Nunes, aluno da UniRitter (RS)

- Daniele Aparecida, aluna do Senac São Paulo (SP)

- Lívia Silvia de Almeida, aluna do SENAI São Paulo (SP)

Todos os competidores receberam certificados de participação, além de prêmios aos ‘Top 10’, como mesas digitalizadoras da XP-Pen, e brindes diversos da Adobe e ENG DTP & Multimídia.

“Para nossos estudantes, participar da Seletiva Adobe Brasil é uma experiência única, que amplia a prática na área - muito valorizada pela instituição - e auxilia o desenvolvimento do papel criativo e produtivo de cada um, preparando-os para o mercado de trabalho, para o pensamento crítico e para solucionar questões do dia a dia”, destaca Alex de Lima Cabral, Coordenador da área de Tecnologia da Informação do Senac São Paulo.

O vencedor da etapa nacional da Seletiva, Thiago Osório de Mello, cursa o Técnico em Computação Gráfica no Senac Sorocaba, unidade do Senac São Paulo no interior do estado. O estudante se forma em 2026 e foi contemplado com uma bolsa de estudos integral do Programa Senac de Gratuidade, iniciativa que já superou a marca de mais de 1,7 milhão de pessoas beneficiadas em mais de 15 anos de existência.

"A conquista desse primeiro lugar na Seletiva da Adobe significa muito para mim: é um reconhecimento de esforço e de comprometimento. Desde os meus 13 anos, eu pesquiso e estudo para aprender como usar as ferramentas da Adobe. Quando resolvi fazer o curso Técnico em Computação Gráfica no Senac São Paulo, como aluno bolsista, meu foco foi o de buscar me aprimorar na arte digital. Agora, sigo dedicado para a nova etapa mundial em Orlando, no mês de julho. Sou grato ao Senac, pois com a bolsa transformei minha trajetória e consegui realizar esse sonho", diz o estudante.

Histórico do Brasil na competição:

Nos últimos quatro anos, o Brasil tem se destacado mundialmente, sempre conquistando um lugar no pódio entre os três melhores do mundo na competição global. Esse histórico reforça o talento e a dedicação dos estudantes brasileiros, que transformam criatividade e conhecimento técnico em projetos de alto impacto. Foram os representantes brasileiros: Gustavo Oliveira – GO (Prata em 2021), Manoela Cunha Campo – RS (Prata em 2022) e Egberto Oliveira – AL (Bronze em 2023).

A Competição da Seletiva Adobe Brasil 2025:

A competição contou com um corpo de jurados que analisou 6 quesitos dos trabalhos produzidos para Mídias Sociais, em 3 horas, para a SPAC – Sociedade Protetora dos Animais de Curitiba. Todos os trabalhos foram doados à SPAC.

- Fabiana Go: Especialista em tecnologias Adobe, com mais de 20 anos de experiência como consultora e palestrante.

- Marcelo Pereira: Doutor em Design pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde atua como docente, pesquisador e supervisor de tecnologia acadêmica do Departamento de Artes e Design.

- Ana Laura Gomes: Mestre em Gestão para a Competitividade pela FGV-SP e doutoranda em Tecnologias da Inteligência e Design Digital pela PUC-SP, com vasta experiência em educação e tecnologias Adobe.

- Ailton Santos Silva: Doutor em Design e Arquitetura pela Fau-USP, com 28 anos de atuação no ensino superior e pesquisa em novas tecnologias e design de interface.

Sobre a Organização:

A Seletiva Adobe Brasil é organizada pela ENG DPT & Multimídia, empresa com vasta experiência em treinamentos e certificações Adobe. Para mais informações sobre a Seletiva Adobe Brasil 2025 e detalhes de participação, os interessados podem acessar o site oficial do evento ou entrar em contato com as instituições de ensino participantes.

Este ano, a novidade ficou por conta da participação incentivada pela Adobe, através de seu Head de Digital Mídia, Rodrigo Arndt, e com isso, a Seletiva cobriu pela primeira vez as 5 regiões do país. “Foi um desafio que colocamos para a Organização da Seletiva Brasil 2025, e que trouxe excelentes resultados, consolidando a ideia de que nossos alunos têm competência e muita criatividade, independentemente da região brasileira!” comenta Arndt.

Link para Informações: www.eng.com.br/seletiva

Website: http://www.eng.com.br