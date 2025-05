Obras viárias reforçam mobilidade urbana na Grande Belém após entrega de viaduto

A Região Metropolitana de Belém vem passando por uma série de intervenções de mobilidade urbana como parte da preparação da capital paraense para a COP30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), evento de relevância internacional que será realizado em novembro. Entre as obras recentemente concluídas está o viaduto no cruzamento das avenidas Mário Covas e Três Corações, em Ananindeua, considerado um dos pontos críticos para o tráfego na região.

Com 44 metros de extensão, a estrutura viária permite a conversão direta da Avenida Três Corações para a Avenida Mário Covas, melhorando a fluidez do trânsito e reduzindo os congestionamentos no acesso ao centro de Belém. Além disso, a obra incluiu a implantação de uma rotatória sob sua alça, otimizando a circulação de veículos em uma área de intenso movimento diário.

O projeto foi executado pelo consórcio CONSTRUCOP30, formado pelas empresas Terraplena LTDA, de Belém, e ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções LTDA, de São Paulo, com a participação ativa de fornecedores nacionais especializados em soluções para infraestrutura. Entre as empresas que viabilizaram a construção, destaca-se a SH, empresa brasileira desenvolvedora de soluções para o setor da construção civil, que forneceu equipamentos essenciais para a execução do projeto, incluindo fôrmas para pilares, vigas de travamento e tabuleiro da viga caixão, além de sistemas de escoramento e acessos provisórios.

“O fornecimento de equipamentos específicos e soluções sob medida para a estrutura do viaduto contribuiu para garantir a segurança e a agilidade da obra, possibilitando sua entrega dentro dos prazos previstos e com os padrões exigidos para projetos dessa natureza”, afirma Venicius Jesus, gerente da unidade do Pará da SH.

O viaduto integra um conjunto de obras viárias promovidas pelo Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) e pelo governo estadual para reestruturar a mobilidade urbana de Belém e municípios vizinhos. O pacote de investimentos inclui ainda o Parque Linear Doca, orçado em cerca de R$ 1 bilhão, e a implantação do BRT Metropolitano, que atualmente conta com aproximadamente 1.500 operários distribuídos em cerca de 30 frentes de trabalho. A modernização das estruturas viárias também contemplou, em 2023, a entrega da Avenida Ananin e de um viaduto na rodovia BR-316.

Para João Corvo, diretor de uma das empresas participantes da obra, "a entrega de projetos desse porte demonstra o esforço conjunto de diferentes agentes públicos e privados para modernizar a infraestrutura urbana e preparar a região para sediar um evento de alcance internacional".

A COP30 deve reunir líderes globais, pesquisadores e representantes de diferentes nações para debater soluções de enfrentamento às mudanças climáticas.

