Lenovo e Motorola anunciam parceria com a Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025™

A Lenovo e a Motorola Mobility, uma empresa Lenovo, fizeram parceria com a Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025™

A Motorola, uma marca da Lenovo, foi nomeada Parceira Oficial de Smartphones da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025™ e fará uso do marco no futebol de clubes para promover a marca em escala mundial, interagindo com fãs em todo o mundo.

A Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025™ irá ocorrer nos EUA, a partir de 14 de junho, marcando o início de uma nova era ousada do futebol mundial de clubes.

32 dos times mais emblemáticos do planeta, de todas as seis confederações, irão jogar 63 partidas durante quatro semanas em busca do título de campeões mundiais de clubes.

Como Parceira Oficial da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025™, a Lenovo e a Motorola irão prover hardware, serviços e soluções inteligentes essenciais para a FIFA e todas as 32 seleções classificadas que irão participar do torneio reinventado. Isto inclui PCs, tablets e estações de trabalho com IA avançada, além de smartphones Motorola. Estas ferramentas irão ajudar a dar suporte às operações do torneio,àcaptura e colaboração de conteúdo, além do suporte em campo ao longo de toda a competição.

As iniciativas de marketing no local incluem conteúdo das marcas Lenovo e Motorola exibido em telas de LED no nível do campo e painéis de vídeo no estádio antes, durante e depois de cada jogo. Conteúdo exclusivo também será captado ao lado do campo durante algumas partidas, com uso dos smartphones mais inovadores da Motorola até o momento, a família Motorola Razr 2025.

"A Motorola sente orgulho de apoiar este novo marco mundial do futebol de clubes com tecnologia mais inteligente", disse Sergio Buniac, Presidente da Motorola. “A Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025 representa uma incrível oportunidade para ressaltar não apenas os melhores clubes de futebol do mundo, mas também o potencial transformador da inovação. Através de nossa infraestrutura, dispositivos (de smartphones a PCs e servidores Lenovo) e serviços, iremos ajudar a FIFA a oferecer um torneio internacionalmente inclusivo para torcedores de todo o mundo."

O Secretário-Geral da FIFA, Mattias Grafström, disse: “A primeira Copa do Mundo de Clubes da FIFA irá marcar uma nova era no futebol mundial de clubes; uma era inclusiva, inovadora e mais conectada do que nunca. Estamos muito felizes em ter a Motorola e a Lenovo conosco neste torneio inovador. Sua tecnologia de ponta e sua perspectiva mundial irão ajudar a elevar a experiência para torcedores, times e outras partes interessadas."

Esta parceria tem por base a tradição da Lenovo em impulsionar a tecnologia que sustenta e continua sustentando muitas propriedades esportivas internacionais importantes e se alinha com a missão de fornecer tecnologia mais inteligente a todos, dentro e fora do campo.

Fãs de todo o mundo estão se reunindo para marcar o início de uma nova tradição mundial, e os ingressos ainda estão disponíveis para ser parte deles. Acesse FIFA.com/tickets para garantir seu lugar e se tornar participante da história do futebol.

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência tecnológica mundial com receita de US$ 69 bilhões, classificada em 248º lugar na Fortune Global 500, e que atende milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Focada em uma visão ousada para fornecer Tecnologia mais inteligente para todos, a Lenovo construiu seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo com um portfólio completo de dispositivos habilitados para IA, prontos para IA e otimizados para IA (PCs, estações de trabalho, smartphones, tablets), infraestrutura (servidor, armazenamento, borda, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), software, soluções e serviços. O investimento contínuo da Lenovo em inovações que mudam o mundo está edificando um futuro mais equitativo, confiável e inteligente para todos, em todos os lugares. A Lenovo está listada na bolsa de valores de Hong Kong como Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com e leia as últimas notícias em nosso StoryHub.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250529905791/pt/

+44 (0)7917 437 532

sgill@lenovo.com