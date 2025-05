Bitget lista Ripple USD (RLUSD) para expandir ofertas de stablecoins no mercado à vista

VICTORIA, Seicheles, May 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, principal corretora de criptomoedas e empresa Web3, anunciou a listagem de Ripple USD (RLUSD) em sua plataforma de negociaçãoàvista. RLUSD, um stablecoin de nível institucional lastreado em dólares americanos e emitido pela Ripple, entra no ecossistema da Bitget em um momento em que a demanda por ativos digitais seguros e regulamentados continua a crescer, especialmente entre participantes institucionais e desenvolvedores focados em casos de uso de blockchain para empresas.

Como um stablecoin atrelado 1:1 ao dólar americano, RLUSD é emitido nativamente tanto na XRP Ledger (XRPL) quanto na Ethereum, aproveitando os pontos fortes exclusivos de cada blockchain. O ativo é respaldado por uma reserva segregada mantida em dólares americanos e equivalentes em caixa. A decisão da Bitget de listar RLUSD está alinhada com sua estratégia de apoiar ativos sólidos e orientados para alta utilidade em seu crescente mercadoàvista, que serve como um espaço selecionado para projetos que impulsionam a adoção do blockchain por meio de aplicações no mundo real.

“Estamos empolgados em fazer parceria com a Ripple, uma equipe que tem promovido consistentemente a adoção de criptomoedas”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “RLUSD se destaca como um dos poucos stablecoins emitidos por uma empresa fiduciária de propósito limitado com carta da NYDFS, posicionando-o dentro de um marco regulatório excepcionalmente claro. Isso é particularmente importante para instituições que buscam transparência e conformidade no cenário em constante evolução dos ativos digitais de hoje. A listagem do RLUSD também está alinhada com nossa estratégia de 2025 para expandir as ofertas institucionais e construir um ecossistema mais sólido e confiável.”

A listagem do RLUSD na Bitget ampliou o acesso e ofereceu um ambiente de negociação confiável para um dos ativos digitais mais monitorados do setor.

A Bitget continua a expandir suas listagens para atenderàcrescente demanda do mercado de criptomoedas. A integração do RLUSD respondeàonda contínua de stablecoins que estão ganhando popularidade como ferramentas essenciais em finanças descentralizadas (DeFi), jogos e ecossistemas de ativos tokenizados.

Com uma ampla seleção de mais de 900 pares de criptomoedas e um compromisso de ampliar suas ofertas, a Bitget conecta os usuários a diversos ecossistemas, incluindo Bitcoin, Ethereum, Solana, Base e TON. A adição do RLUSD sinaliza um movimento estratégico para adotar stablecoins regulamentadas, tornando-se uma porta de entrada para o trading de projetos inovadores de criptomoedas.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 100 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget está comprometida em ajudar os usuários a operar de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de trading, enquanto oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, preço do Ethereum e preços de outras criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas multicadeia de nível mundial que oferece uma variedade de soluções e recursos abrangentes da Web3, incluindo funcionalidade de carteira, troca de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp e muito mais.

A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como parceira oficial de criptomoedas da melhor liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global de atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavu?o?lu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümü? (medalhista de ouro no boxe) e ?lkin Ayd?n (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais podem flutuar e sofrer volatilidade de preços. Invista somente o que pode perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados nem o investimento principal recuperado. Deve-se sempre procurar uma consultoria financeira independente, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como orientação financeira. Para mais informações, consulte nossosTermos de Uso.

Sobre a Ripple

A Ripple é a principal fornecedora de infraestrutura de ativos digitais para instituições financeiras e outras empresas, oferecendo software simples, compatível e confiável que melhora a eficiência, reduz a fricção e impulsiona a inovação nas finanças globais. As soluções da Ripple aproveitam a XRP Ledger e seu ativo digital nativo, XRP, que foi projetado especificamente para viabilizar transações rápidas, de baixo custo e altamente escaláveis em casos de uso para desenvolvedores e instituições financeiras. Com um histórico comprovado de colaboração com reguladores e formuladores de políticas em todo o mundo, as soluções de pagamentos, custódia e stablecoin da Ripple estão na vanguarda da economia de ativos digitais, fortalecendo a credibilidade e a confiança no blockchain empresarial. Junto com clientes, parceiros e a comunidade de desenvolvedores, estamos transformando a forma como o mundo cria, armazena, gerencia e movimenta valor.

