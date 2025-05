AVEDA estreia na loja Premium Beauty da Amazon EUA

A AVEDA, pioneira de beleza de alto desempenhoàbase de plantas e motivada por propósitos, anunciou sua estreia na loja Premium Beauty da Amazon EUA, levando sua variedade de produtos veganos para cabelos, pele, corpo e estilo de vida a novos consumidores em todo o país.

"Com o lançamento da AVEDA na loja Premium Beauty da Amazon EUA, não só estamos apresentando o mundo da AVEDA a mais pessoas, como estamos também destacando nossa incrível rede de salões", afirmou Shane Wolf, presidente da AVEDA e cuidados com o cabelo. "Esta nova experiência online mostra um pouco do nosso mundo de produtos veganos e de alto desempenho para cuidado com o cabelo para todos, desde as novas inovações aos icônicos clássicos".

Os clientes da Amazon podem escolher entre uma ampla seleção de produtos AVEDA, incluindo as franquias de grande sucesso de vendas: Botanical Repair™, para construção e reparação de pontes capilares; Invati Ultra Advanced™, para questões de queda de cabelo; e Be Curly Advanced™, para cuidado direcionado a cabelos cacheados, enrolados e ondulados. Os consumidores podem também explorar as exclusivas coleções de aromas, como o Shampure™, Rosemary Mint e Cherry Almond; itens essenciais de cuidados com o corpo, como o Hand Relief™; e produtos para modelagem, como a escova de madeira da Aveda.

A loja Premium Beauty da AVEDA na Amazon EUA conta com um guia imersivo de cuidados com cabelo – página para uma experiência educacional, criada em parceria com profissionais de salões de beleza da rede AVEDA. Esse guia inclui vídeos, destaques de produtos e histórias para ajudar os consumidores a recriar em casa a modelagem feita no salão.

Desde a sua fundação, a AVEDA é guiada por sua missão de cuidar do mundo. A AVEDA é uma corporação que tem orgulho de ser vegana, com certificação B e aprovação Leaping Bunny, que promove conscientização e gera fundos para iniciativas de água limpa no mundo todo. A AVEDA prioriza o cuidado para "você por inteiro", combinando ciência moderna e a antiga arte do Ayurveda, fornecendo produtos e serviços holísticos, baseados em rituais que atendem às necessidades tantos dos consumidores quanto dos profissionais.

Siga @AVEDA e @amazon nas mídias sociais e compre a AVEDA na loja Premium Beauty da Amazon EUA em amazon.com/AVEDA.

SOBRE A AVEDA

Nossa missão na AVEDA é cuidar do mundo em que vivemos, desde os produtos que fazemos até as maneiras como retribuímosàsociedade. Na AVEDA, nos esforçamos para ser um exemplo em liderança e responsabilidade ambiental, não só no mundo da beleza, mas em todo o mundo.

Uma força da natureza desde 1978, a AVEDA foi fundada pelo cabelereiro Horst Rechelbacher, com a missão de cuidar do mundo em que vivemos. Criada com base no cuidado das pessoas e do planeta, a AVEDA produz produtos veganos de alto desempenhoàbase de plantas para os cabelos, a pele e o corpo. A AVEDA usa tecnologias botânicas e química ecológica, e combina os princípios da ciência moderna e a antiga arte de cura ayurvédica. A AVEDA tem aprovação Leaping Bunny pela Cruelty Free International e é uma corporação com certificação B, atendendo aos altos padrões verificados referentes a desempenho social e ambiental, transparência e responsabilidade. Os produtos da AVEDA estão disponíveis em mais de 45 mercados em todo o mundo, abrangendo lojas independentes, salões parceiros, varejistas especializados e no site AVEDA.com. Para todos os cabelos, para todo mundo.

Sobre a The Estée Lauder Companies

A Estée Lauder Companies Inc. é uma das principais fabricantes, comercializadoras e vendedoras globais de produtos de cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cuidados com os cabelos, sendo responsável pela administração de marcas de luxo e prestígio no mundo todo. Os produtos da empresa são vendidos em cerca de 150 países e territórios, sob marcas como: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, a família de marcas DECIEM, incluindo The Ordinary e NIOD, e BALMAIN Beauty.

