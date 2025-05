Marcado leilão da Imcopa com valor mínimo de R$ 1,7 bilhão

Um processo competitivo para venda dos ativos da Imcopa, uma das principais processadoras de soja do país, está aberto e será finalizado no início de julho. A venda ocorrerá por meio de leilão e inclui três ativos: duas unidades de produção fabril no Paraná e a marca de óleo de soja “Leve”. O valor mínimo para compra dos três ativos é de R$ 1,7 bilhão e os interessados deverão fazer suas propostas em um processo competitivo, que terá os envelopes de cada interessado abertos no dia 3 de julho de 2025.

As empresas interessadas nos ativos da Imcopa deverão se habilitar ao processo competitivo, seguindo as regras do edital de leilão da processadora de soja. As empresas interessadas poderão apresentar propostas separadas para cada ativo ou conjuntas para os três. São eles: a planta fabril em Araucária (PR), a planta fabril em Cambé (PR) e a marca de óleo de soja Leve. Os valores mínimos para as propostas apresentadas a cada um dos ativos são, respectivamente: R$ 900 milhões, R$ 750 milhões e R$ 27 milhões.

O dinheiro arrecadado na venda dos ativos será depositado em juízo e utilizado para pagamentos dos credores da Imcopa, tributos e impostos. Após o processo de venda, os compradores dos ativos estarão livres de quaisquer ônus, sejam de natureza ambiental, regulatória, administrativa e trabalhista.

A Imcopa é uma empresa com mais de 60 anos de história, uma das líderes mundiais no processamento da soja transgênica. As plantas da companhia têm capacidade de esmagar 1,5 milhão de toneladas de soja ao ano, e capacidade de produção de proteína concentrada de soja de 240 mil toneladas por ano, além de poder envasar 80 mil garrafas de óleo de soja refinado por hora. A empresa produz a marca de óleo de soja Leve, uma das mais relevantes do mercado.

Website: https://www.imcopa.com.br/