Pé-de-Meia pode ser sacado gratuitamente no Banco24Horas

Começou na segunda-feira, 26 de maio, o pagamento da segunda parcela do incentivo-frequência do Pé-de-Meia 2025 para cerca de 3,4 milhões de estudantes do ensino médio da rede pública de ensino de todo o país. O incentivo no valor de R$ 200 pode ser sacado gratuitamente nos caixas eletrônicos e demais dispositivos do Banco24Horas.

Criado em 2024 pelo Governo Federal com o objetivo de estimular a permanência e conclusão dos estudos e, também, a participação em exames educacionais nacionais e subnacionais, o programa é um incentivo financeiro-educacional, na modalidade de poupança, apoiado em quatro principais benefícios:

1) Pagamento anual de R$ 200,00 para os alunos que se matricularem e permanecerem na rede pública de ensino;



2) Incentivo de até R$ 225,00 mensais aos estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) que atingirem a média de frequência nas aulas;



3) Pagamento de R$ 1.000,00 ao final de cada ano letivo;



4) Bônus de R$ 200,00 aos estudantes que participarem do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Para sacar o benefício Pé-de-Meia na rede Banco24Horas, os estudantes precisam:



1. Inserir o cartão benefício com chip no caixa eletrônico ou Atmo (Banco24Horas Compacto);



2. Digitar a senha pessoal;



3. Selecionar ou digitar o valor desejado;?



4. Confirmar o saque;?



5. Retirar o dinheiro.?

O programa Pé-de-Meia não exige inscrição. Para participar, é necessário que o estudante:

• Esteja com a inscrição do CPF regularizada;



• Tenha entre 14 e 24 anos se estiver matriculado em uma escola pública e cursando o ensino médio;



• Tenha entre 19 e 24 anos se estiver matriculado na Educação de Jovens Adultos (EJA) da rede pública de ensino;



• Faça parte de uma família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que tenha renda, por pessoa, de até meio salário-mínimo;



• Tenha pelo menos 80% da frequência escolar por mês.

O programa libera os saques do incentivo mensalmente ao longo do curso e os depósitos realizados ao final de cada ano letivo, assim como o bônus pela participação no Enem, só ficam disponíveis para retirada após a conclusão do ensino médio.

