Brindes corporativos fortalecem estratégias de engajamento e fidelização

Os brindes corporativos personalizados são ferramentas estratégicas que vão além de um simples presente. Eles ajudam empresas a fortalecer sua identidade e criar conexões duradouras com clientes e colaboradores. Segundo o estudo Ad Impressions 2023, do Advertising Specialty Institute (ASI), produtos promocionais geram milhares de impressões ao longo de sua vida útil, funcionando como uma forma eficaz de publicidade contínua. Além disso, um levantamento da PwC aponta que 26% dos executivos consideram a personalização um dos principais fatores para manter clientes fiéis, ficando atrás apenas da qualidade dos produtos e do valor percebido.

Para Alexandre Nascimento, fundador da Brindear Brindes, empresas que adotam brindes como estratégia de marketing conseguem ampliar o alcance da marca e consolidar sua identidade no mercado. Quando bem escolhidos, eles se tornam parte do dia a dia do consumidor, reforçando a presença da marca de maneira natural e eficaz.

Brindes corporativos: qual a melhor escolha para cada ocasião?

Para Alexandre, a escolha do brinde ideal depende do objetivo da empresa e do perfil do público-alvo. Ele explica que cada tipo de brinde tem um impacto diferente e pode ser usado de forma estratégica para fortalecer a marca e gerar engajamento.

Brindes tradicionais: alcance e reconhecimento

Nascimento afirma que itens produzidos em grande escala são excelentes opções para empresas que desejam ampliar sua visibilidade de forma rápida e acessível. Segundo ele, brindes tradicionais funcionam como uma ferramenta eficaz para fixar a marca na mente dos consumidores.

Exemplos: canetas personalizadas, blocos de notas, chaveiros, squeezes.

Quando usar: eventos corporativos, feiras, convenções e campanhas promocionais de grande alcance.

Vantagens: baixo custo unitário, rápida produção e ampla distribuição.

Brindes diferenciados: segmentação e relevância

De acordo com Nascimento, brindes personalizados vão além do logo e devem ser pensados para atender às necessidades específicas do público, tornando a experiência mais envolvente e memorável.

Exemplos: kits de home office, acessórios tecnológicos, produtos sustentáveis.

Quando usar: presentes para colaboradores, clientes estratégicos e ações de engajamento personalizado.

Vantagens: maior conexão emocional e percepção de valor mais elevada.

Nascimento destaca que brindes diferenciados ajudam as empresas a criar um vínculo mais próximo com clientes e colaboradores, reforçando o valor da marca por meio de itens úteis e relevantes para o dia a dia.

Brindes personalizados proporcionam experiências ao público

Para Nascimento, brindes exclusivos oferecem experiências únicas e impactantes, seja por meio de personalização individualizada ou da criação de um produto totalmente novo.

Exemplos: presentes alinhados aos hobbies do cliente, troféus personalizados, brindes comemorativos sob medida.

Quando usar: estratégias para clientes VIP, premiações internas e ações de alto impacto.

Vantagens: máxima diferenciação, engajamento profundo e criação de laços duradouros.

Segundo ele, investir em brindes exclusivos é uma forma eficaz de destacar a marca e gerar experiências memoráveis para o público-alvo.

Como criar uma estratégia eficaz de brindes?

Para que os brindes corporativos realmente gerem resultados, Nascimento enfatiza que é essencial estruturar uma estratégia bem definida:

Entender o público ajuda a escolher brindes úteis para clientes e parceiros.

Definir objetivos garante que os brindes reforcem a marca e criem conexões.

Selecionar bons fornecedores assegura qualidade na personalização

Acompanhar resultados permite melhorar futuras ações

Mais do que brindes, experiências que fortalecem a marca

Para Nascimento, o mercado de brindes corporativos evoluiu e, atualmente, esses itens representam muito mais do que um simples presente. Eles simbolizam valores, promovem engajamento e criam conexões duradouras.

"Brindes corporativos criam conexões e fortalecem marcas, deixando uma impressão duradoura em cada detalhe personalizado", afirma Alexandre Nascimento, fundador da Brindear Brindes.

Segundo ele, em um mundo onde a autenticidade e o engajamento são cada vez mais valorizados, os brindes corporativos bem escolhidos se tornam poderosos embaixadores da marca, transformando objetos comuns em estratégias de impacto.

