Gestão de conta de energia evita desperdício e gera economia

A gestão das contas de energia elétrica no Brasil pode ser complexa, principalmente devido à falta de padronização entre distribuidoras e modelos tarifários, além da necessidade de conhecimento técnico, o que pode tornar a administração das faturas um processo complicado.

Para Rafael Turella, sócio da CUBi, startup de soluções de performance energética, o problema se agrava em empresas com múltiplos locais, dificultando a coleta, o pagamento, a análise especializada e a implementação de ações para evitar desperdícios, multas e perda de benefícios. “Além disso, a inadimplência pode impedir a liberação de novas ligações de energia em futuras instalações, limitando a expansão das operações”, declara.

O especialista ainda explica que a gestão das contas também pode estar conectada à competitividade. “Entre duas empresas semelhantes, onde a energia elétrica representa, por exemplo, 15% do custo do produto ou serviço entregue, aquela que tiver as melhores práticas terá margens mais confortáveis e competitivas”.

Os gastos com energia representam até 10% do faturamento de uma empresa, segundo levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). A pesquisa, feita com participantes de uma trilha de conteúdos sobre gestão energética, apontou que as principais dificuldades dos empresários para investir na área são a falta de conhecimento e confiança na tecnologia, com 31%, e a necessidade de alto investimento, representada por 28% das respostas.

“As contas de energia não são documentos simples. Cada empresa dá nomes diferentes para elementos que são importantes na hora de gerir a conta, dificultando muito para um consumidor corporativo entender o que pode ser considerado um desperdício dentro do seu pagamento”, reforça Turella.

Níveis de maturidade em gestão de energia e desperdícios mais comuns

Segundo o especialista da CUBi, quando a empresa paga a conta de energia como um boleto comum, é considerado um baixo nível de maturidade em gestão de energia. “As multas por atraso são situações completamente corriqueiras no dia a dia de empresas, que lidam com dezenas ou centenas de contas, mesmo em empresas que possuem um certo grau de organização”.

Turella destaca que o tipo de contratação de energia da empresa determina as oportunidades de economia. “As propriedades que possuem irrigação no agronegócio, por exemplo, são consumidores com três tarifas de energia diferentes para três períodos distintos durante o dia, sendo que alguns horários são muito mais baratos que os demais”.

O especialista esclarece que, neste caso, produtores que executam uma gestão de energia eficiente conseguem identificar os melhores períodos e organizar o consumo para que uma determinada porcentagem ocorra exclusivamente no horário de menor custo todos os dias. Segundo ele, um produtor pode chegar a gastar menos da metade, quando comparado com seus pares que não fazem nenhuma gestão.

De acordo com Turella, os principais elementos de desperdício hoje nas contas de energia das empresas são multas por atraso de pagamento, multas por energia reativa, multas por demanda ultrapassada, valores de demanda não utilizada e, especificamente em cargas sazonais, multas de demanda complementar.

Das contas processadas pela CUBi em 2024, 5,78% de todos os valores pagos foram referentes a multas. Isso varia de acordo com o setor. No agronegócio, por exemplo, o índice chegou a 7,88%. A CUBi processa mais de R$1 bilhão em contas anualmente, logo, os percentuais de multas correspondem a dezenas ou centenas de milhões de reais.

O CEO da CUBi, Ricardo Dias, orienta quanto às medidas iniciais para uma gestão eficiente das contas de energia e garante que começar de maneira simples e com constância é o que permite evoluir para uma gestão madura. Segundo ele, é importante eleger uma pessoa responsável pelo assunto, para evitar esquecimento e criar um orçamento de energia para o período ou ano seguinte.

“O primeiro passo para empresas que, no futuro, pretendem investir em automação é registrar, de forma manual, em uma planilha padronizada, todos os meses para explorar a informação depois. Além disso, sem um orçamento definido, não é possível criar metas de redução, ou acompanhar a evolução das contas de forma objetiva”, enfatiza Ricardo.

Ferramenta automatiza controle de contas de energia

A CUBi desenvolveu uma ferramenta automatizada para simplificar o controle de contas de energia para empresas por meio de uma plataforma on-line. A ferramenta permite análises detalhadas das multas de diferentes unidades, que inclui dados como valores, datas em que ocorreram, quais unidades foram multadas e o valor total de multas.

Para o especialista, a implementação de uma gestão automatizada pode calcular as oportunidades de economia existentes e, sobretudo, pode eliminar o esforço manual em obter e digitalizar as contas de maneira padronizada, liberando a equipe para investir tempo em tarefas de alto valor agregado.

“Pode ser um ganho em duas frentes para a empresa, algumas compartilham conosco a economia de tempo gerada. Uma organização com poucas centenas de unidades pode economizar, logo de início, cerca de 120 horas por semana de trabalho”, aponta o Sócio da CUBi.

