Transformação digital impulsiona setor de combustíveis no BR

Impulsionado pela digitalização dos serviços e pela automação de processos, o mercado brasileiro de combustíveis tem passado por uma revolução tecnológica nos últimos anos. Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), apontam que em 2024, o país comercializou mais de 133 bilhões de litros de combustíveis líquidos automotivos.



Diante desse cenário, inovações como aplicativos de abastecimento, sistemas de pagamento digital e programas de cashback têm tornado a experiência do consumidor mais prática e acessível. Segundo Ricardo Fiorillo, CMO da plataforma digital Baratão Combustíveis, a principal mudança enfrentada pelo setor está na digitalização do atendimento e no acesso a benefícios oferecidos aos consumidores.



“Com o aplicativo disponível para celular, o usuário consegue visualizar os melhores preços ofertados em tempo real, realizar o pagamento direto pelo app, acumular cashback e ainda receber promoções exclusivas baseadas no seu perfil de consumo. Isso tem transformado o abastecimento em uma experiência mais prática, segura e vantajosa”, destaca.



O uso da tecnologia também tem impactado a forma como os consumidores escolhem onde abastecer. Plataformas com geolocalização, por exemplo, permitem que o usuário encontre os postos mais próximos e com os melhores preços. “Além disso, o pagamento digital via app elimina a necessidade de dinheiro ou cartão físico, tornando a experiência mais segura e eficiente”, ressalta Fiorillo.



De acordo com o diretor de marketing, um dos recursos mais valorizados pelos clientes é o sistema de cashback automatizado, onde parte do valor abastecido retorna em créditos que podem ser usados para descontos futuros. “Com esse sistema, o cliente abastece e já sabe que parte do valor retorna como benefício futuro, o que incentiva a fidelização de forma transparente e prática”, afirma.



O uso de inteligência artificial também tem se mostrado uma ferramenta essencial na personalização de ofertas e no planejamento logístico dos postos e plataformas digitais. “Com este recurso é possível fazer uma análise do comportamento dos consumidores, permitindo sugerir promoções específicas e melhorar o planejamento logístico, beneficiando tanto o cliente quanto os parceiros do Baratão, por exemplo”, avalia o especialista.



“A automação operacional também tem papel fundamental nesse novo cenário. Ela reduz erros, tempo de espera e custos com processos manuais. Para o cliente, isso se traduz em um atendimento mais ágil e com opções modernas de pagamento. Para a empresa, significa mais controle, eficiência e previsibilidade”, acrescenta.



Segundo o diretor de marketing, o Baratão Combustíveis tem investido em campanhas digitais, programas de indicação e comunicação ativa para tentar fortalecer o relacionamento com os consumidores. “O diferencial do nosso aplicativo, por exemplo, está na proximidade com os usuários. Ao oferecermos suporte, promoções personalizadas e uma experiência digital integrada, isso gera mais confiança e fidelidade”, ressalta Fiorillo.



A transformação digital não substitui o atendimento humano, mas o complementa, tornando o abastecimento mais inteligente e eficiente. “No cenário atual, a inovação tecnológica não é apenas uma tendência, mas um caminho essencial para modernizar o setor de combustíveis e aprimorar a experiência dos consumidores”, conclui.



Para saber mais, basta acessar: https://usebaratao.com.br/