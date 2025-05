Arena Freestyle começa com etapas no Festival Interlagos

O Arena Freestyle terá suas duas primeiras etapas do ano no Autódromo de Interlagos em São Paulo nos dias 29 de maio e 01 de junho. O evento vai reunir pilotos brasileiros e o atleta japonês Taka Higashino. Nos dois dias as disputas acontecem dentro do cronograma oficial do Festival Interlagos com acesso mediante a compra de ingressos. A competição é composta por confrontos e todas as manobras são avaliadas por jurados. A programação oficial inclui também uma sessão de autógrafos.

Esta será a primeira oportunidade do ano para os fãs da modalidade verem de perto Fred Kyrillos, hexacampeão brasileiro de freestyle motocross; Jeff Campacci, campeão do Arena Freestyle Show em 2022; Marcelo Simões, campeão mundial de Best Whip (melhor entortada), entre outros pilotos. Destaque para o atleta japonês Taka Higashino, convidado para a abertura da competição.

Na última vez em que esteve no Arena Freestyle, para disputar a etapa do Rio de Janeiro em 2023, o piloto japonês foi o vitorioso da noite. Taka Higashino tem em seu currículo os X-Games, onde possui três medalhas de ouro. É o único piloto a ganhar mais de três medalhas de ouro no FMX, juntamente com Travis Pastrana. Além dos resultados, ele é conhecido por inventar a manobra de variação corporal "California Roll/Cali Roll", às vezes apelidada de "Taka Roll". "É um privilégio termos um atleta como o Taka em nosso evento. O fã do esporte terá uma oportunidade única", comentou Carlinhos Romagnolli, organizador do evento.

Ingressos

Para a abertura da temporada 2025 do Arena Freestyle Show no Festival Interlagos, o acesso do público será liberado com o mesmo ingresso do Festival. Quem estiver dentro do evento, poderá acessar a disputa respeitando o limite da capacidade de público das arquibancadas.

Os ingressos e informações sobre o evento podem ser obtidas pelo site oficial: https://moto.festivalinterlagos.com.br



Serviço:?

Arena Freestyle Show?2025 – 1ª e 2ª etapas

Data: 29 de maio e 01 de junho?

Local: Festival Interlagos – Autódromo de Interlagos

Website: https://www.instagram.com/arenafreestyleshow