Manpower e FIEP abrem 74 vagas na educação e saúde no Paraná

A empresa de Recursos Humanos, ManpowerGroup Brasil, em parceria com a FIEP, anuncia 74 vagas no Paraná. São 29 cidades com diversos cargos que fazem parte do setor de educação e de saúde, os interessados podem se candidatar pelo formulário até o dia 12 de junho.



No ramo da educação, as vagas incluem Técnico de Ensino (com mais de 40 posições, entre níveis Júnior e Pleno), além de Auxiliar Administrativo, Orientador Pedagógico, Professores para diferentes etapas e disciplinas, e funções de apoio como Técnico de Laboratório e Monitor (PCD).

Na área da saúde, há oportunidades para Técnico em Radiologia, Fonoaudiólogo, Técnico de Enfermagem, Técnico de Segurança do Trabalho, Médico (Especialista e do Trabalho), Enfermeiro do Trabalho e Analista PDI Jr.

Ao todo, são 74 vagas, com maior concentração para o cargo de Técnico de Ensino, principalmente nas áreas de Elétrica, Eletromecânica, Automação e Química.



Algumas vagas exigem escolaridade mínima de nível técnico, mas a maioria requer Ensino Superior. Outros requisitos são específicos para cada cargo, como carteira de motorista categoria B e COREN ativo.

Lista das cidades com vagas disponíveis:

Apucarana, Ampére, Umuarama, Arapongas, Cianorte, Colombo, Dois Vizinhos, Foz do Iguaçu, Loanda, Marechal Cândido Rondon, Medianeira, Palmas, Pato Branco, Rio Negro, Paranavaí, São Mateus do Sul, Irati, União da Vitória, Curitiba, Ponta Grossa, Capanema, Maringá, Francisco Beltrão, São José dos Pinhais, Paranaguá, Campo Mourão, Saudade do Iguaçu, Toledo, Londrina.



Os interessados em integrar o time, podem realizar a candidatura até o dia 12 de junho, por meio do link: https://forms.office.com/r/Ev4bdLwp99



Vagas abertas para outros setores e localidades estão disponíveis no portal do ManpowerGroup: https://vagas.manpowergroup.com.br/

Website: https://vagas.manpowergroup.com.br/