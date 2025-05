ISC Brasil abre credenciamento e dá desconto para congresso

A ISC Brasil 2025, que ocorre de 2 a 4 de setembro no Distrito Anhembi, abre oficialmente o credenciamento de sua 18ª edição no dia 2 de junho. Uma semana depois, no dia 9 de junho, inicia a pré-venda de ingressos para a ISC Brasil Conference, seu congresso oficial, com o valor promocional de R$ 399.

A oferta especial estará disponível somente até o até 15 de junho e funciona no formato “passaporte”, válido para os três dias de evento. A partir do dia 16, a tabela regular passa a valer, custando R$ 699 no primeiro lote.

“Um dos maiores fóruns de conteúdo em segurança do país, reunindo especialistas para debater tendências e estratégias do mercado. É uma maratona de insights com nomes nacionais e internacionais do setor. A ISC Brasil Conference é o grande momento de troca entre quem constrói o presente e quem projeta o futuro da segurança”, declara Jacqueline Gagliano, gerente da ISC Brasil.

Quem adquirir os ingressos, acompanhará uma programação em 2 palcos exclusivos, com a presença de mais de 40 palestrantes e mais de 40 horas de conteúdo. A proposta é aprofundar a discussão sobre os desafios e oportunidades do setor, promovendo conhecimento aplicável em segurança corporativa, cibernética, pública e predial.

“Quem atua na segurança corporativa, pública ou em verticais como indústria, varejo, transporte e tecnologia, precisa se programar. Essa é a chance de participar com valor reduzido e aproveitar ao máximo a experiência de conteúdo que estamos preparando”, afirma Gagliano.

Ao todo, serão 17 painéis divididos em quatro trilhas temáticas: Integração Segurança Pública e Privada; Soluções Integradas de Segurança; Novas Tecnologias aplicadas aos Negócios e Desenvolvimento e Tendências em Cyber Security. Eles contam com keynotes de líderes do setor, como Tim Wenzel (Associate Managing Director of Enterprise Security Risk Management na Kroll); Cynthia Merchant (Global Security Associate Director na Novartis); Brian Hansen (Vice President, Regional Chief Security Officer na Mastercard); e Natalia Amancio (AI & Industry Go-to-Market Executive no Google Cloud).

Ponto de encontro do mercado

Sob o tema central "Protegendo o Futuro: Inovação e Resiliência em Segurança Corporativa", o evento vai trazer painéis técnicos e ativações voltadas à integração de soluções para ambientes complexos. Em 2025, a expectativa é reunir mais de 8 mil visitantes.

Hub de inovação, negócios e networking voltado ao mercado de segurança, o evento reúne as tecnologias mais avançadas, especialistas de referência e líderes estratégicos dos setores público e privado. O credenciamento para visitar a ISC Brasil é gratuito e estará disponível a partir de 2 de junho no site oficial.

Conteúdo e inovação

Outras duas atrações que ampliam a experiência dos visitantes da ISC Brasil 2025: O Palco 360 contará com uma ampla programação durante os três dias, com apresentação de cases de sucesso e workshops focados em soluções práticas para os gestores de segurança. Outro destaque é a Mostra NPS (New Products & Solutions Award), um espaço exclusivo que reúne os produtos mais inovadores da feira, selecionados por uma curadoria técnica especializada.

“A proposta é aproximar os profissionais do que há de mais atual no mercado, com conteúdos aplicáveis ao dia a dia. Queremos valorizar o protagonismo das marcas presentes e permitir que o público conheça de perto as soluções que estão redefinindo o setor. São atrações gratuitas e que estarão abertas durante todo o evento”, finaliza Gagliano.



Serviço

ISC Brasil 2025

Data: 2 a 4 de setembro, das 12h às 19h

Local: no Distrito Anhembi, em São Paulo

Mais informações: https://www.iscbrasil.com.br/pt-br.html

Website: https://www.iscbrasil.com.br/