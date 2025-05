Congresso Internacional IFAT Brasil 2025 abre inscrições

A IFAT Brasil, feira internacional de tecnologias de água, esgoto, infraestrutura para saneamento, gestão de resíduos e soluções em recuperação energética da América Latina, abriu inscrições gratuitas e com vagas limitadas para o congresso do evento. Especialistas, empresas e autoridades do Brasil e do mundo vão discutir as principais tendências e inovações do setor.

Para se inscrever, os interessados devem primeiro realizar o credenciamento, também gratuito, neste link. O evento acontece entre os dias 25 e 27 de junho no São Paulo Expo, em São Paulo.

A programação completa está disponível no site do evento e os visitantes credenciados poderão fazer sua inscrição gratuita e obrigatória para participação nos painéis. O Congresso terá tradução simultânea disponível do português para espanhol e inglês e a entrada nas salas será feita por ordem de chegada, limitada à capacidade do espaço, por isso recomenda-se que os inscritos cheguem com antecedência. Os certificados de participação serão disponibilizados no site do evento, após a participação nos painéis, exclusivamente para aqueles que participarem dos congressos.

Novidades

Para esta edição, os visitantes verão uma novidade: a divisão em dois palcos temáticos - Blue Stage e Orange Stage. O Blue Stage se dedicará integralmente à gestão hídrica, abordando desde conservação e manejo de corpos hídricos até temas críticos como controle de cheias, regulação tarifária, perdas de água, universalização do acesso, mudanças climáticas, água nas indústrias latino-americanas, além de inovações em sistemas hídricos e aplicações de inteligência artificial na digitalização do setor.

Enquanto isso, o Orange Stage concentrará suas discussões na gestão eficiente de resíduos, com ênfase em reciclagem, upcycling, biocombustíveis, como biogás e biometano, hidrogênio verde, valorização energética, tratamento de resíduos na indústria de papel e celulose, indústria têxtil e aplicações agrícolas de subprodutos.

"A criação dos palcos temáticos representa um marco na evolução do nosso congresso", explica Rolf Pickert, CEO da Messe Muenchen do Brasil, organizadora da IFAT Brasil. "Ao segmentar os conteúdos, conseguimos oferecer debates mais técnicos e especializados, onde profissionais de água e profissionais de resíduos e recuperação energética terão a melhor experiência possível, sem precisar escolher entre um tema e outro", completa.

O formato mantém o compromisso tradicional do evento com a geração de conhecimento aplicado, networking qualificado e apresentação de soluções práticas para os desafios ambientais contemporâneos. Com esta estrutura, a IFAT Brasil 2025 alcança profissionais que buscam atualização técnica, visão estratégica e oportunidades de negócios no setor de tecnologias ambientais.

Outras Atrações

Além do Orange e Blue Stage, a IFAT Brasil 2025 contará com três áreas especiais: a Arena de Demonstração, na área outdoor do São Paulo Expo, para apresentações ao vivo de equipamentos, que funcionará gratuitamente para visitantes das 14h às 18h, todos os dias; a Arena de Inovação e Startups, em parceria com a Isle Utilities, que será dedicada a soluções disruptivas em inteligência artificial, biotecnologia e gestão social inteligente, reunindo as principais empresas inovadoras do setor; e o Solutions Lounge, área reservada para que os expositores façam apresentações técnicas sobre seus equipamentos e soluções.

Serviço

IFAT Brasil 2025

Data: 25 a 27 de junho de 2025

Local: São Paulo Expo – São Paulo – Brasil

Horário: 13h às 20h

Credenciamento Gratuito: https://ifatbrasil.com.br/credenciamento

Inscrições gratuitas para o Congresso: basta clicar aqui para inserir seu email/CPF e senha de cadastro para se inscrever

Mais informações: https://ifatbrasil.com.br/

Website: https://ifatbrasil.com.br/