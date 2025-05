Plataforma online líder em conversação em língua inglesa do Japão, a Native Camp, estreia no Brasil

A Native Camp Inc., responsável pela maior plataforma online de conversação em inglês do Japão, a Native Camp, acaba de lançar oficialmente seus serviços no Brasil. Já são mais de 3 milhões de estudantes no mundo todo aproveitando aulas individuais ilimitadas com tutores nativos — tudo isso sem precisar marcar horário.

A Native Camp, a plataforma de conversação em inglês online nº 1 do Japão, agora está disponível no Brasil! Com mais de 3 milhões de usuários ao redor do mundo, a Native Camp oferece aulas individuais de inglês com falantes nativos, sem limite de quantidade e sem necessidade de agendamento. Aprenda quando e onde quiser, com mais de 15.000 professores de mais de 140 países. Se você é estudante, profissional ou iniciante, a Native Camp permite que você aprenda inglês no seu próprio ritmo e com confiança. Experimente agora com nosso teste gratuito de 7 dias!

Demanda por aulas de inglês online cresce no Brasil

Com mais de 200 milhões de habitantes, o Brasil é o maior mercado da América do Sul. À medida que a globalização avança, falar inglês se torna cada vez mais necessário, tanto no mercado de trabalho quanto na educação.

Aprender online pelo celular se tornou algo muito comum, principalmente entre pessoas mais jovens. No Brasil, onde o acessoàeducação presencial varia bastante entre as regiões, as plataformas de inglês online têm se mostrado uma alternativa prática e eficiente para garantir mais igualdade no aprendizado.

Foi pensando nisso que a Native Camp resolveu trazer seus serviços completos para o Brasil, com o objetivo de ajudar ainda mais brasileiros e brasileiras a aprender inglês com aulas de qualidade.

Por que a Native Camp é diferente

A Native Camp é a principal plataforma de conversação em inglês online do Japão, usada por mais de 3 milhões de pessoas no mundo todo. Veja o que ela oferece de especial:

A plataforma n.º 1 do Japão em conversação online em inglês

Milhões de pessoas no mundo todo já confiam nesse serviço simples e eficaz para aprender inglês. Aulas individuais ilimitadas com tutores nativos

Com a prática constante com quem fala inglês de verdade, fica mais fácil se soltar e desenvolver um inglês natural na comunicação no dia a dia. Sem precisar marcar hora — é só entrar e começar

Você pode fazer uma aula a qualquer momento, até nos intervalos entre uma tarefa e outra.

A Native Camp é prática, flexível e funciona para todos os perfis: de quem está começando agora até quem precisa usar inglês no trabalho.

Teste grátis por 7 dias no Brasil

Para celebrar a chegada ao Brasil, a plataforma está oferecendo 7 dias de uso gratuito.

Experimente conversar em tempo real com professores nativos — totalmente grátis.

Para mais informações, acesse

https://nativecamp.net/pt-br?cc=businesswire_pt_br_01

Informações da empresa

Nome da empresa: Native Camp Inc.

Fundação: 2015

Sede: Tóquio, Japão

Serviço: operação da plataforma de conversação online em inglês Native Camp

Site: https://nativecamp.co.jp/en/

