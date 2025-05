Empresas investem em soluções circulares e sustentáveis

Maio é um mês marcado por reflexões sobre sustentabilidade e responsabilidade ambiental. Com o Dia Mundial da Reciclagem celebrado em 17 de maio, empresas de diferentes setores têm ampliado suas ações para estimular o reaproveitamento de resíduos, fortalecer a economia circular e promover práticas com menor impacto ambiental.

Na indústria de biocombustíveis, um dos destaques é a destinação de resíduos que antes eram descartados. Apenas em 2024, mais de 20 milhões de litros de óleo de cozinha usado foram reciclados pela Binatural, empresa especializada na produção de biodiesel, evitando a contaminação de cerca de 503 bilhões de litros de água — volume suficiente para abastecer a cidade de São Paulo por nove meses.

“O que antes seria descartado hoje contribui para a transição energética e para a redução de impactos ambientais. É a reciclagem aplicada de forma concreta na indústria”, afirma André Lavor, CEO e cofundador da Binatural. Além do reaproveitamento de óleo, a empresa também encontrou soluções para a casca do baru, que agora é utilizada no aquecimento de caldeiras, gerando renda para comunidades e fortalecendo a sociobiodiversidade.

Na logística, o setor também avança com iniciativas de baixo carbono. Em parceria com a Catto Transportes, caminhões abastecidos com biodiesel 100% renovável (B100) passaram a integrar rotas de distribuição de insumos, criando um ciclo produtivo com menor pegada ambiental.

No varejo de moda, a circularidade também se consolida como estratégia de inovação. A ABVTEX (Associação Brasileira do Varejo Têxtil) lançou o Guia de Uso da Matriz de Materiais e Fibras Preferenciais, em parceria com a Textile Exchange e apoio da Rever Consulting. O documento orienta a escolha de matérias-primas de menor impacto, como algodão certificado, poliéster reciclado e fibras regenerativas, contribuindo para práticas mais sustentáveis em toda a cadeia de produção.

“A circularidade e o uso de materiais reciclados já não são apenas uma tendência, mas uma exigência crescente dos consumidores e dos compromissos globais de sustentabilidade”, afirma Edmundo Lima, diretor executivo da ABVTEX.

O guia também destaca práticas de empresas como Grupo Malwee e Grupo Soma, que já avançam na transição para modelos mais circulares e responsáveis. Com essas ações, diferentes setores demonstram que a reciclagem vai além do descarte correto: trata-se de repensar processos, valorizar recursos e construir caminhos mais sustentáveis para o futuro.