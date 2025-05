Mary Kay Inc. concede 10 bolsas a jovens inovadoras na Feira Internacional de Ciências e Engenharia Regeneron de 2025

A Mary Kay Inc., defensora mundial em promover a educação de jovens mulheres e incentivar a busca por seus sonhos em STEM (Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática), retornou pelo segundo ano consecutivo como Organização de Prêmios Especiais na Feira Internacional de Ciências e Engenharia Regeneron (Regeneron ISEF) em Columbus, Ohio. Dez bolsas, no total de quase US$ 10.000, foram concedidas a estudantes de ensino médio que se destacaram em projetos inovadores que abrangem desde a descoberta de curas para tipos de câncer que afetam mulheres até a inovação em embalagens sustentáveis ??e a proteção dos recursos mais valiosos de nosso planeta.

Kristin Dasaro, Director, Package Engineering and Sustainability at Mary Kay, greets Brazilian cancer researcher, Carolina de Araujo Pereira da Silva, who received back-to-back awards from Mary Kay for innovative findings in the malignancy of tumors. (Photo Credit: Mary Kay Inc.)

A cada ano, o evento reúne cerca de 2.000 participantes representando mais de 60 países, com um total de premiações que oferece mais de US$ 9 milhões em prêmios e bolsas de estudo, além de convites para eventos corporativos e acadêmicos com líderes mundiais de elite em STEM.

Ao comemorar seu 75o ano, a ISEF, um programa da 'Society for Science', é a maior competição pré-universitária de STEM do mundo. Através de uma rede mundial de feiras de ciências locais, regionais e nacionais, milhões de estudantes são motivadas a explorar sua paixão pela investigação científica. A cada primavera, um grupo destas estudantes é selecionado como finalista e tem a oportunidade de concorrer a cerca de US$ 9 milhões em prêmios e bolsas de estudo na Regeneron ISEF anual.

"A engenhosidade, a paixão e a inovação demonstradas por estas jovens líderes em STEM são inspiradoras", disse Carrissa Dowdy, Diretora de Formulação de Produtos da Mary Kay. "O trabalho delas tem o potencial de transformar setores, impulsionar avanços sustentáveis ??e acelerar grandes avanços em áreas como pesquisa do câncer, ciência dos materiais e engenharia ambiental. A Mary Kay sente orgulho de apoiá-las enquanto conformam o futuro para STEM."

CONHEÇA AS LÍDERES ESTUDANTIS EM STEM 1. Pragathi Kasani-Akula (GA, EUA) Nanoarquiteturas magnetofluorescentes multicoloridas para identificação direcionada de exossomos de câncer de mama triplo negativo 2. Grace Liu (NY, EUA) Avaliação das disparidades de gênero devidoàtomada de decisão em situações de incerteza no empreendedorismo: uma análise de dados em grupo 3. Alina Albeik (VA, EUA) Implicações do resveratrol na retenção de memória em Dugesia Tigrina 4. Kaili Tseng e Leila Gheysar (CA, EUA) Peptídeos antimicrobianos de Bombyx mori: um catalisador novo e sustentável para inibir o crescimento e causar a morte de células cancerígenas 5. Elisabeth Fischermann e Tom Kressbach (Baviera, Alemanha) Em busca de radicais livres com reaçãoàluz azul 6. Ela Doruk Korkmaz (Istambul, Turquia) Investigação dos potenciais impactos anticancerígenos de exossomos derivados de grãos de café mediante efeitos antiproliferativos e indutores de apoptose em células de câncer de pele (melanoma) através da via de sinalização da proteína quinase ativada por mitógeno 7. Carolina de Araújo Pereira da Silva* (Rio de Janeiro, Brasil) Salinomicina como cavalo de troia molecular para combater a malignidade induzida por manganês em tumores agressivos 8. Sofia Nunes (Maranhão, Brasil) Formulação de pele artificial de baixo custo para regeneração celular e tratamento de queimaduras graves 9. Margareth Ac-ac (Negros Oriental, Filipinas) SKIMP: Dispositivo portátil de detecção de câncer de pele com rede neural convolucional (CNN) com programa baseado em Python para notificar câncer de pele. 10. Kamila Rotger-Costas e Miranda Sanz-Alvarez (Guaynabo e Caguas, Porto Rico) EcoReishiFlex: Uma alternativa inovadora e sustentável de plástico biodegradável feita de polissacarídeos de Ganoderma lucidum (fungo Reishi)

*Carolina de Araújo Pereira da Silvarecebeu duas bolsas Mary Kay Young Women in STEM por suas contribuições excepcionaisàpesquisa do câncer. O prêmio em dinheiro de 2024 foi utilizado para promover seu projeto apresentado: 'Rock the Metals! Investigando o manganês como desencadeador de malignidade e transportadores de metais como alvos no tratamento do câncer', o que elevou sua premiada contribuição em 2025.

