Alta dos consórcios indica tendência de consumo planejado entre brasileiros

O Sistema de Consórcios vive um momento de forte expansão no Brasil. Apenas nos três primeiros meses de 2025, o setor registrou o maior volume trimestral de adesões em duas décadas. Foram comercializadas 1,23 milhão de cotas — um crescimento de 26% em relação ao mesmo período de 2024. Além disso, os negócios movimentaram R$ 105,38 bilhões, alta de 36,4% na comparação com os R$ 77,24 bilhões registrados no início do ano passado, segundo dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (Abac).

Com esse avanço expressivo, a modalidade ganha espaço entre os brasileiros como alternativa de planejamento financeiro e conquista quem deseja adquirir bens, como a casa própria, ou serviços de forma programada. O consórcio, modalidade de crédito que reúne pessoas físicas ou jurídicas em grupos de compra, além de manter sua força nos segmentos tradicionais, como automóveis e imóveis, vem conquistando espaço em nichos variados, incluindo serviços e bens de consumo.

Para a diretora regional da Unicred do Brasil - Núcleo Multirregional, Carolina Ramos, esse avanço reflete a confiança crescente dos consumidores em formas de aquisição sem a incidência de juros. "Em um cenário de alta de juros e encarecimento do crédito tradicional, o consórcio se apresenta como uma alternativa atrativa e acessível. Hoje em dia, as pessoas se organizam para adquirir um consórcio para fazer uma pós-graduação, uma viagem dos sonhos e até um procedimento estético", destaca.

Outra vantagem relacionada à modalidade é a praticidade, de acordo com Carolina. "Contratar um consórcio costuma ser menos burocrático que um financiamento, já que a análise de crédito acontece apenas após a contemplação. Para melhorar, não há a cobrança de entrada, o que costuma acontecer no financiamento", afirma.

A especialista ressalta que a Unicred tem investido em campanhas cada vez mais atrativas para seus cooperados. "O consórcio de imóveis, por exemplo, possui cartas que podem chegar a R$ 1,2 milhão", completa. Sobre os lances, ela explica que são formas estratégicas para acelerar a contemplação, permitindo ao participante antecipar a aquisição do bem, não dependendo dos sorteios mensais. Há três modalidades de lances para este tipo de consórcio: o Lance Livre, que permite ao consorciado definir o percentual a ser ofertado às regras do grupo; o Lance Fixo de 25%; e o Lance Fixo de 50%.

Nas opções de lances fixos, os cooperados concorrem com os demais participantes que ofertaram o percentual exato, seja 25% ou 50%. Em todas as modalidades de lance, é possível utilizar o Lance Embutido, que permite o uso de até 25% do valor da carta de crédito para pagar o lance, sendo esse valor descontado da própria carta. Carolina explica também que, nas assembleias mensais, o sorteio é realizado com base na extração da Loteria Federal.

Website: https://www.unicred.com.br/multirregional/home