Licks Advogados conquista certificação ISO 37301

O escritório Licks Advogados acaba de obter a certificação ISO 37301, norma internacional que reconhece organizações com sistemas de gestão de compliance sólidos, eficazes e alinhados às boas práticas de governança corporativa. A conquista, celebrada como um marco na trajetória do escritório, chancela práticas que já vinham sendo adotadas desde 2018.

“A certificação ISO 37301 é um marco que valida a essência do Licks Advogados: a ética e a integridade como fundamentos de nossa atuação. Este reconhecimento formaliza nosso compromisso contínuo em oferecer aos nossos clientes e parceiros a máxima segurança e transparência, refletindo a cultura de compliance que cultivamos desde o primeiro dia”, afirma Otto Licks, sócio fundador do escritório.

A ISO 37301 estabelece diretrizes para implementação, desenvolvimento e aprimoramento contínuo de sistemas de compliance, aplicando-se a organizações de todos os setores. A norma ajuda a mitigar riscos legais e reputacionais, promovendo transparência, responsabilidade e confiança junto aos stakeholders.

“Durante o processo, o Licks não registrou nenhuma pendência ou necessidade de ajustes, o que demonstra que nossa cultura de compliance está plenamente sedimentada e faz parte do nosso dia a dia”, explicou o sócio responsável pelo compliance Alexandre Dalmasso. “Temos muito orgulho de carregar essa bandeira, que reflete nosso compromisso constante com a ética e com a integridade”.

Entre as iniciativas destacadas pelo escritório estão treinamentos internos de mobilização, revisão periódica de políticas, além de reuniões semanais para avaliar documentos, políticas e procedimentos.

“Mais do que alcançar resultados, o escritório valoriza a forma como eles são obtidos”, avalia Dalmasso, reforçando que o objetivo do Licks é deixar cada vez mais evidente ao mercado seu sistema de compliance estruturado, praticado e auditado.

“Compliance é a cultura do exemplo — e esse exemplo precisa vir da liderança. Com o apoio firme da alta direção, que assegura o alinhamento de todos os colaboradores aos mais elevados padrões de governança corporativa, conseguimos avançar continuamente. O que não significa que nos consideremos inabaláveis: seguimos em constante busca por aprimoramento. Revisamos nossas políticas a cada dois anos e, frequentemente, entregamos muito além das expectativas dos nossos clientes”, finaliza Dalmasso.

O novo selo soma-se à recertificação na ISO 27001, voltada à segurança da informação, cujo principal objetivo é garantir que as organizações adotem medidas eficazes para proteger informações sensíveis, como dados de clientes, documentos confidenciais e sistemas internos. Essa certificação também representa mais um avanço que reforça a credibilidade do escritório, fortalecendo sua reputação tanto no mercado nacional quanto no internacional.

