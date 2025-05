Unieuro reformula curso de Direito e foca em práticas reais

O Centro Universitário Unieuro, ligado ao Grupo Educacional Ceuma e com campi na Asa Sul e em Águas Claras, reformulou o curso de Direito com foco em experiências práticas e conexão direta com o mercado jurídico. A nova proposta curricular inclui um Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) integrado desde o início da graduação, além de aulas com ministros das altas cortes do país.

Neste primeiro semestre de 2025, os alunos já têm acesso a aulas especiais conduzidas pelos ministros Reynaldo Fonseca e Teodoro Silva Santos (STJ) e André Mendonça (STF), que compartilham os bastidores e as rotinas do trabalho nas supremas cortes.

O Núcleo de Práticas Jurídicas funciona como um laboratório com atividades como estudos de casos reais para estimular a capacidade de análise e argumentação jurídica, simulações de audiência e visitas institucionais dos alunos ao Poder Judiciário e órgãos públicos, e o acompanhamento de audiências reais, proporcionando contato direto com o sistema jurídico.

O NPJ também oferece aos alunos de Direito da Unieuro atuação no Programa de Atendimento ao Superendividado, do TJDFT, promovendo soluções jurídicas para consumidores endividados. Os estudantes participam ainda de sessões de conciliação e mediação no Centro Judiciário de Solução de Conflitos (Cejusc), por meio da qual desenvolvem habilidades para a resolução de conflitos, além de prática previdenciária junto à Justiça Federal e consultoria jurídica gratuita à comunidade, em que aplicam seus conhecimentos na solução de problemas reais do Direito.

A estrutura do NPJ inclui salas equipadas com tecnologia, laboratório jurídico e uma sala de audiências, proporcionando uma vivência prática do ambiente jurídico profissional, além de duas salas para metodologias aplicadas ao Direito.

"O curso está estruturado para acompanhar as dinâmicas do mercado jurídico e as demandas do sistema de Justiça no Brasil”, afirma o reitor do Centro Universitário Unieuro, Shen Paul Ming Jen.

Ele destaca, ainda, o programa de acompanhamento contínuo dos egressos da graduação, que promove eventos exclusivos de aperfeiçoamento profissional, incentivando a troca de experiências entre ex-alunos e atuais estudantes.

Website: https://www.unieuro.edu.br