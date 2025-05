No Pará, Lojas Avenida inaugura 195ª unidade

A Lojas Avenida segue em expansão, e na próxima sexta, 30 de maio, vai inaugurar sua 195ª unidade no Brasil, em Belém (PA). Localizada na Avenida Governador José Malcher, 3.023, no bairro São Brás, a nova loja representa mais um passo rumo à meta de 200 estabelecimentos no país.

A inauguração na capital paraense será a 8ª unidade da marca na cidade e a 35ª no estado do Pará, seguindo o ritmo acelerado de crescimento implementado pela Pepkor, varejista sul-africana que assumiu o controle das operações da rede em 2022.

Sob a gestão da Pepkor, a expansão da Lojas Avenida ganhou força e promoveu 72 inaugurações entre 2023 e 2024. Apenas nos primeiros cinco meses de 2025, a rede já comemora a abertura de sete novas unidades, contabilizando a loja de Belém.

Atualmente, a Lojas Avenida marca presença em 16 estados brasileiros, além do Distrito Federal. O catálogo de produtos da Lojas Avenida oferece itens em vestuários masculino, feminino e infantil, além de calçados e artigos para o lar, atendendo às necessidades dos públicos de classe C e D do mercado.

Além do aspecto comercial, a Lojas Avenida tem como filosofia impactar positivamente as regiões onde se instala, promovendo a geração de empregos diretos e indiretos. Este compromisso com o desenvolvimento local se traduz em oportunidades para trabalhadores das comunidades onde as lojas são estabelecidas, contribuindo para o fomento da economia regional.

